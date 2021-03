Pocky & Rocky Reshrined strahlt in einem neuen Trailer

Nach der Ankündigung von September, dass mit KiKi KaiKai: Kuro Mantle no Nazo ein Sequel zum bei uns als Pocky & Rocky bekannten Shoot ’em up erscheint, präsentierte man uns bei der New Game+ Expo 2021 in der letzten Woche einen Veröffentlichungszeitraum und einige weitere Details.

Nun schob man auch noch einen neuen Trailer nach, der Interessierten einige neue Einblicke in das Spiel gibt. Der Nachfolger des ursprünglich 1992 für den SNES veröffentlichten Spiels trug ursprünglich den Titel Pocky & Rocky 2021 und wurde nun zu Pocky & Rocky Reshrined umbenannt.

Trotz des Namens, der nach der Änderung erst recht an ein Remake denken lässt, handelt es sich aber um ein komplett neues Spiel. Noch im Herbst dieses Jahres soll es für PlayStation 4 und Nintendo Switch an den Start gehen.

Den 16-bit-Flair behält auch das Sequel bei. Entwickelt wird das Sequel übrigens von Tengo Project, einem Entwicklerteam innerhalb von Natsume Atari, das aus Mitarbeitern des Originals besteht. Darunter auch Toshiyasu Miyabe. Tengo Project arbeitete zuletzt auch an The Ninja Saviors: Return of the Warriors und Wild Guns Reloaded.

via Gematsu, Bildmaterial: Pocky & Rocky Reshrined, Taito, Natsume, Natsume Atari, Tengo Project