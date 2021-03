Neuer Trailer zu The World Ends with You The Animation veröffentlicht

Fans des ausgefallenen JRPGs The World Ends with You erwartet in diesem Jahr – nach jahrelanger Durststrecke – einiges an Nachschub. Neben der PS4- und Switch-Fortsetzung NEO: The World Ends with You, welche uns im Sommer erwartet, startet im April der Anime The World Ends with You The Animation.

Square Enix hat heute einen weiteren Trailer zum Anime veröffentlicht, der euch nicht nur allerhand neue Szenen präsentiert. Ihr hört auch den Ending-Theme-Song „Carpe Diem“ von ASCA und Takeharu Ishimoto. Apropos Ending: An diesem wird auch der bekannte Illustrator Ilya Kuvshinov mitwirken, der nach eigenen Aussagen selbst großer Fan von The World Ends With You ist.

Am 9. April 2021 soll der Anime in Japan durchstarten. Ein „Spezialprogramm“ im Vorfeld der Ausstrahlung soll eine Woche vorher – am 2. April 2021 – stattfinden. Im März hält Square Enix zudem ein Online-Event ab, in dem man sich verschiedenen Szenen, Artworks und Ähnlichem widmet. Außerdem soll in diesem Rahmen bereits die erste Episode des Anime zu sehen sein – als Appetizer sozusagen.

Der neue Trailer zu The World Ends with You The Animation

via Gematsu, Bildmaterial: The World Ends with You The Animation, Square Enix