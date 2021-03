Paradigm Paradox: Erster Trailer zur Otome-Visual-Novel von Idea Factory

Idea Factory hat den ersten Trailer zur kürzlich angekündigten Otome-Visual-Novel Paradigm Paradox veröffentlicht. Wie so oft im Falle von Visual Novels, widmet sich das Video zunächst den Charakteren. Das Spiel wird schon am 27. Mai 2021 in Japan für Nintendo Switch erscheinen. Über eine Lokalisierung ist aktuell noch nichts bekannt.

Die Geschichte spielt im Jahr 25XX in einer Welt, in der die Menschheit nur in isolierten Kolonien leben kann. Die Protagonistin ist Studentin an einer Akademie und arg gelangweilt vom Alltag. Die Welt wird von „Ungeziefer“ geplagt. Auf ein solches trifft die Protagonistin eines Nachts und ihr langweiliger Alltag hat sich erledigt. Auf wundersame Weise erschienen jedoch vier Mädchen und die Gefahr war gebannt. Ihr macht euch auf die Suche nach der Identität der Retterinnen und wollt die Geheimnisse lösen, die sich euch auftun.

Der erste Trailer zu Paradigm Paradox

via Gematsu, Bildmaterial: Paradigm Paradox, Idea Factory, Otomate