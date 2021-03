Mit Story of Seasons die Hundeschnauzenschwebefliege vor dem Aussterben retten

Das Farming-Genre verpflichtet. Marvelous hat bekannt gegeben, dass man 20.000 britische Pfund an die Royal Zoological Society of Scotland spendet. Die Organisation hilft den bedrohtesten Tierarten in Großbritannien. Darunter auch die Hundeschnauzenschwebefliege, die wirklich so heißt. Konkret wird das Geld verwendet, um Aufzucht-Einrichtungen im Highland Wildlife Park zu bauen.

Trotz ihrer kleinen Größe ist die Hundeschnauzenschwebefliege ein wichtiger Pflanzenbestäuber in Nord- und Mitteleuropa, so auch in Deutschland. Die besonders in Kiefernwäldern beheimatete Schwebefliege wird durch den Rückgang ihres natürlichen Habitats immer seltener. In Großbritannien ist sie nur noch in einem kleinen Wald im schottischen Cairngorms zu finden, wobei seit sieben Jahren keine einzige erwachsene Fliege mehr in der Natur gesichtet wurde.

In Story of Seasons: Pioneers of Olive Town beginnen SpielerInnen ihre Reise passenderweise ebenfalls in einem Kiefernwald, der an die alte Farm grenzt, die es im Spiel wiederaufzubauen gilt.

Am Ende steht die Liebe

Euch erwarten viele Abenteuer (und viel Arbeit) im neuen Story of Seasons. Am Ende steht aber natürlich die Liebe. Heiraten könnt ihr auch in Olivingen wieder und es besteht auch die Option, gemeinsame Kinder zu bekommen. Einige der Heiratskandidaten hatten wir euch bereits vorgestellt, inzwischen gibt es auch deutsche Trailer der Junggesellen und Junggesellinnen.

Wer auf Kids verzichten möchte, der hat immerhin die Option auf ein kleines Haustier. Wenn SpielerInnen ihre pelzigen Freunde gut behandeln, helfen sie bei der Arbeit auf der Farm und können sogar an den Haustier-Rennen der Stadt teilnehmen.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint am 26. März 2021 in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe für Nintendo Switch. Ihr könnt euch das neue Abenteuer auch digital vorbestellen. Als Vorbestellerbonus winkt dabei exklusiv ein Fuchskostüm. Freunde des Haptischen verzichten aber auf das Kostüm und greifen lieber zur Handelsversion* (die genauso viel kostet) oder sogar zur Deluxe Edition, die ihr bei Amazon findet*.

Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games