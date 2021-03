PS3, PS Vita und PSP: Diese Spiele solltet ihr euch jetzt sichern, bevor die Stores schließen

Man wusste, dass dies irgendwann passiert. Dafür hat es eigentlich nicht den Bericht von TheGamer gebraucht. Wie TheGamer unter Bezug auf „verifizierte Quellen“ in dieser Woche berichtete, soll Ende März eine Ankündigung seitens Sony erfolgen, dass die Stores von PlayStation 3, PS Vita und PSP ab dem 2. Juli 2021 geschlossen sein werden.

In der Regel bedeutet dies, dass ihr eure digitalen Spiele zwar weiterhin spielen könnt. Aber neu kaufen könnt ihr Spiele dann nicht mehr. Oftmals ist auch der Download von Patches nicht mehr möglich oder wird zu einem kommenden Termin eingestellt. Die Bestätigung seitens Sony steht noch aus.

Die Folge davon ist oft, dass die Spiele auf dem Gebrauchtwarenmarkt teurer werden. Diese Gefahr besteht besonders bei PS Vita, die kommerziell ein Flop war. Entsprechend klein sind die Produktionsmengen, doch die Fangemeinde ist groß und treu.

Jetzt gilt es für Videospiel-LiebhaberInnen zu schauen, welche Spiele sie sich sichern wollen. Die Kollegen von RPG Site haben sich die Arbeit gemacht, einige wichtige Spiele zusammenzutragen. Naturgemäß trifft es dabei das RPG-Genre, aber das dürfte auch das Genre sein, das euch besonders interessiert.

Auch PlayStation- und PS2-Klassiker betroffen

Einige der Spiele in den Stores sind nur auf den genannten Plattformen spielbar. Sie profitieren weder von Abwärtskompatibilität neuerer Konsolen, noch gab es Portierungen. Um diese Spiele geht es in der Liste von RPG Site. Spiele also, die nur in den Stores digital erhältlich sind, die nun schließen. Leider zieht die Schließung sogar noch größere Kreise. Auf PS3 sind beispielsweise einige PlayStation-Spiele und die PS2 Classics spielbar, die dann auch im Nirwana verschwinden.

So zum Beispiel auch die Suikoden-Spiele, die seit Jahren auf dem Gebrauchtmarkt unfassbar teuer sind. Die beiden Serienerstlinge waren schließlich endlich digital veröffentlicht und somit zu einem normalen Preis wieder spielbar. Doch das ist nun bald wieder Geschichte.

Nachfolgend eine Auswahl. Die komplette Aufstellung findet ihr bei RPG Site. Von den RPG-Abenteuern der originalen PlayStation sind z. B. betroffen:

Alundra

Breath of Fire IV

Chrono Cross

Final Fantasy Tactics

Parasite Eve

Persona 2: Eternal Punishment

Suikoden

Suikoden II

Vagrant Story

Wild Arms und Nachfolger

Xenogears

Einige PS2-Spiele sind bereits für PS4 portiert. Aber einige PS2-Klassiker auch nicht. Wenn die genannten Stores schließen, bleibt euch nur noch der Griff zu den mitunter teuren Handelsversionen auf dem Gebrauchtmarkt. Das betrifft zum Beispiel:

Grandia III

Growlanser: Heritage of War

Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga und Nachfolger

Suikoden III und IV

Bei den PS3-Spielen dünnt sich die Sache dann ein wenig aus. Viele dieser Spiele sind inzwischen bei Steam erhältlich oder ihre Xbox-360-Versionen sind abwärtskompatibel mit Xbox One und Xbox Series. Aber auch hier sind zum Beispiel Drakengard 3, Rune Factory: Tides of Destiny oder auch prominente Vertreter wie Tales of Graces F und Tales of Xillia betroffen.

Viele PSP-Klassiker sind auf PS Vita erhältlich – aber das hilft uns ja nun auch nicht mehr. Das betrifft zum Beispiel Dissidia Final Fantasy, Growlanser: Wayfarer of Time, Jeanne D’Arc, Lunar: Silver Star Harmony sowie Valhalla Knights und Summon Night 5.

Und auch einige PS-Vita-Spiele sind bis heute nur für PS Vita erhältlich:

Criminal Girls 2: Party Favors

Demon Gaze

Disgaea 3: Absence of Detention

Dungeon Travelers 2: The Royal Library and The Monster Seal

Freedom Wars

Muramasa: Rebirth

Oreshika: Tainted Bloodlines

Ragnarok Odyssey

Soul Sacrifice

Soul Sacrifice Delta

Tales of Hearts R

Valhalla Knights 3

Das ist einiges, nicht wahr? Tales of Hearts R ist einer der PS-Vita-Titel, die bislang nur auf PS Vita erhältlich sind. Es gibt eine Handelsversion, die schon jetzt bei ebay Preise jenseits der 50 Euro erzielt*. Man darf gespannt sein. Habt ihr persönliche Empfehlungen für die Community?

Bildmaterial: Tales of Hearts R, Bandai Namco