Story of Seasons: Pioneers of Olive Town stellt die Heiratskandidatinnen und -kandidaten vor

Marvelous und XSEED Games stellen uns aktuell die Heiratskandidatinnen und -kandidaten aus Story of Seasons: Pioneers of Olive Town in je einem Trailer vor. Denn in der Farming-Simulation könnt ihr natürlich wiederum die große Liebe finden.

Bei den Junggesellinnen seht ihr die feierwütige Anthropologin Reina, die Kellnerin Blaire mit großen Träumen, die meerliebende Touristenführerin Laura, die angehende Floristin Linh sowie die tierliebende Bridget.

Auf männlicher Seite haben wir den unnahbaren Sterngucker Damon, den zuverlässigen Wildhüter Ralph, den geselligen Fischer Emilio, Iori, einen Lord aus dem Osten, und den klugen Jack vom Typ großer Bruder.

Wem werdet ihr euer Herz schenken?

Olivingen wartet auf Entdecker

SpielerInnen erleben eine Welt voller Abenteuer, Romantik und natürlich Landwirtschaft, während sie das Land ihres Großvaters wieder in seiner ganzen Pracht erstrahlen lassen. Die SpielerInnen erwarten romantische Begegnungen in Olivingen und dank neuer Features völlig neue Freiheiten beim Bewirtschaften ihrer Farm. Sie zähmen die Wildnis, entdecken neue Tiere und Pflanzen und individualisieren ihr neues Zuhause mit einem bisher nie da gewesenen Grad an Anpassungsmöglichkeiten.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint schon am 26. März 2021 in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe für Nintendo Switch. Die Deluxe Edition* ist eine europäische Exklusivausgabe, heißt es von Marvelous. Daneben kann die Standard Edition für 49,99 Euro physisch* und digital erworben werden. In Japan steht die Veröffentlichung am 25. Februar an.

Die Heiratskandidatinnen

Die Heiratskandidaten

