Space Invaders: Kult-Franchise erobert die AR-Welt demnächst auf Mobilgeräten

AR-Games gibt es inzwischen allerhand und der wohl prominenteste Vertreter ist Pokémon Go. Das Pokémon-Franchise eignet sich aber auch hervorragend für ein solches Konzept. Space Invaders wäre euch vermutlich diesbezüglich nicht zuerst in den Sinn gekommen.

Bei Square Enix hat man aber offenbar darüber nachgedacht, welche Marke man am besten in ein AR-Game verpacken könnte. Dabei wurde man bei Tochter Taito fündig: Space Invaders. Gemeinsam arbeitet man nun an einem Spiel für Mobilgeräte, das auf das augmentierte Realitäts-Feature (AR) setzt.

„Eine neue Richtung“

Das Spiel soll die firmeneigene AR-Technologie nutzen und mit modernem Design eine neue Richtung für das kultige Franchise vorgeben. „SpielerInnen bekommen dadurch ein aufregendes, völlig neues Erlebnis geboten. Die beliebte Serie gehört zu den umsatzstärksten Spielfranchises aller Zeiten und ist eine erstklassige Marke im Portfolio der Square Enix Group“, heißt es in der Ankündigung.

Das neue Space Invaders entsteht bei Square Enix Montréal in Zusammenarbeit mit Taito. „Passend zum Vermächtnis der technischen Innovation dieser Reihe lässt das Game SpielerInnen durch AR-Gameplay auf neue und wundervolle Weise mit der echten Welt interagieren. Sie verteidigen die Welt mit der Magie augmentierter Realität und der Macht der Mobilgeräte gegen eine Invasion“, so die Ankündigung weiter.

Einen Vorgeschmack gibt der erste Trailer.

Bildmaterial: Space Invanders AR, Square Enix