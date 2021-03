Life is Delta: Point-and-Click trifft auf ausgemusterten Service-Roboter

Gestern gab es bei der Future Games Show einige Spiele von Publisher Daedalic Entertainment, darunter auch Herr der Ringe: Gollum, zu sehen. Aber es wäre kein Daedalic-Line-up ohne ein Point-and-Click-Adventure!

Man kündigte Life of Delta von Airo Games an. Life of Delta spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Menschen ausgestorben sind und die stattdessen von ausgemusterten Service-Robotern und Echsenmenschen bewohnt ist.

Der namensgebende kleine Delta reist auf der Suche nach seinem verschollenen Freund durch 25 handgefertigte Level. Dabei warten auf ihn und euch mehr als 50 Mini-Spiele, die gemeistert werden wollen. Ebenso wie einzigartige Charaktere!

Der neue Trailer zu Life of Delta

Bildmaterial: Life of Delta, Daedalic Entertainment, Airo Games