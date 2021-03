Erste Sneak-Peak zu Der Herr der Ringe: Gollum veröffentlicht

Wie schon jetzt ziemlich viele Spiele, so ist auch Der Herr der Ringe: Gollum bereits von einer Verschiebung betroffen, noch bevor wir überhaupt viel zum Spiel erfahren konnten. Schon im noch jungen Jahr 2021 wurde das Gollum-Spiel von Daedalic Entertainment auf 2022 verschoben.

Den lange erwarteten ersten ausführlicheren Einblick bekommen wir heute aber trotzdem! Es ist wirklich nur ein „Sneak Peak“, aber neben einigen Sequenzen sehen wir auch ganz kurze Gameplay-Einlagen.

Mittelerde aus einer neuen Perspektive

Es handelt sich hierbei um ein Action-Adventure, das sich auf die Figur Gollum, einst der Hobbit Sméagol, fokussiert. Freuen können sich darauf aber alle Fans des Fantasy-Epos unabhängig der Plattform, denn es soll für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und über Steam auch für PCs erscheinen.

Hier ist der erste Sneak-Peak-Trailer:

Bildmaterial: The Lord of the Rings: Gollum, Nacon, Daedalic Entertainment