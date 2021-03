My Nintendo: Mario darf ein letztes Mal hochleben mit dieser neuen Prämie

Die letzte physische Prämie im My-Nintendo-Store ist erst ein paar Tage alt. Aber heute legt Nintendo schon nach. Neben Minipostern zu Monster Hunter Rise lässt man auch ein letztes Mal Kollege Super Mario hochleben. In einigen Tagen wird man Super Mario 3D All-Stars und weitere Spiele und Produkte nicht mehr produzieren und aus dem Verkauf nehmen. Dazu hatten wir uns hier bereits geäußert – aber es ist eine andere Geschichte.

Denn jetzt geht es um die neue physische Gratis-Prämie im My-Nintendo-Store. Dort könnt ihr euch nämlich jetzt für 350 Platin-Punkte einen Reißverschlussbeutel zum 35. Jubiläum vom Super Mario Bros. als zeitlich begrenzte My-Nintendo-Belohnung abholen! Der ideale Ort, um deine Bleistifte, Münzen, dein Make-up oder andere Dinge aufzubewahren.

Platin-Punkte habt ihr hoffentlich noch genug. Ihr bekommt sie beispielsweise beim wöchentlichen Einloggen im My-Nintendo-Store oder durch das Spielen von Nintendos Mobile-Games wie Super Mario Run.

Bitte beachte, dass diese Belohnung nur bis zum 28. April verfügbar ist bzw. nur solange der Vorrat reicht. Nachdem du deinen Belohnungscode erhalten hast, kannst du den Artikel bis Ende April im My Nintendo Store bestellen.

Der Reißverschlussbeutel ist aus 100 % Polyester hergestellt und mit Innenfutter ausgestattet. Er hat eine Gräße von etwa 20,32 x 12,7 cm und wiegt leichte 25 Gramm. Und ist fast kostenlos! Fast, weil ihr wie immer die Versandkosten selbst tragen müsst. Aber damit sind die meisten angesichts der exklusiven Prämie einverstanden. Weniger cool: Nach wie vor ist nur die Zahlung mit Kreditkarte möglich.

So bestellt ihr den Reißverschlussbeutel

Wie gewohnt ist der Bestellvorgang ein wenig umständlich. Besucht die Belohnungsseite bei My Nintendo und löst eure 300 Platin-Punkte gegen einen Code ein. Anschließend besucht ihr die Produktseite der Mini-Poster und packt sie in den Warenkorb. Im Laufe des Bestellvorgangs wird der eingangs erwähnte Code fällig – sonst geht nichts. Wie immer fallen pauschal 3,99 Euro Versandkosten an.

Bildmaterial: My Nintendo