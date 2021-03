Gefangen zwischen Realität und Fantasie: Ever Forward erscheint nun auch für Konsolen

Bereits seit August ist das Puzzle-Adventure Ever Forward für PC-Steam erhältlich und wir hatten es sogar schon getestet. Nun steht aber auch die Veröffentlichung für Konsolen auf dem Plan. Wie die PM Studios bei der New Game Plus Expo bekannt gaben, erscheint Ever Forward am 29. Juni 2021 für Xbox- sowie PlayStation-Konsolen und Nintendo Switch.

Nintendo-Switch-Fans wird dabei die Ehre zuteil, sich das Spiel auch physisch kaufen zu können.

In Ever Forward schlüpft ihr in die Rolle des Mädchens Maya. Sie ist in einer Welt gefangen, die sich zwischen der Realität und der Fantasie befindet. Auf ihrer Entdeckungsreise durch diese Welt muss sie sich ihren Ängsten stellen, ihre Verzweiflung konfrontieren und ihre Erinnerungen hervorbringen, um die Rätsel dieser Welt zu entschlüsseln.

Bildmaterial: Ever Forward, PM Studios, Circle Entertainment / Pathea Games