Death end re;Quest erscheint auch im Westen noch für Nintendo Switch

Halt Leute – den Kalender noch nicht wegstecken. Weiter geht es mit den Terminlichkeiten. Das 2019 im Westen für PS4 und PCs veröffentlichte Death end re;Quest bekam von Compile Heart nachträglich in Japan auch noch eine Veröffentlichung für Nintendo Switch spendiert.

Genau diese wird es nun auch in den Westen schaffen, wie Idea Factory International im Rahmen der New Game Plus Expo bekannt gab. Am 27. April 2021 erscheint das Spiel hierzulande dabei auch physisch für Nintendo Switch. Enthalten sind dann auch alle bisherigen kostenlosen und kostenpflichtigen DLCs der PS4-Version, darunter der neue Charakter Ripuka.

Das Abenteuer beginnt für den Spieler, als der Videospiel-Entwickler Arata Mizunashi eine E-Mail von Shina Ninomiya erhält. Shina ist vor über einem Jahr verschwunden. Zusammen arbeiteten sie an World’s Odyssey (W.O.D), einer immersiven, virtuellen Landschaft, die auf der neusten Technologie aufgebaut ist. Als Shina plötzlich verschwindet, kann sich niemand erklären, was passiert ist. Als Arata erkennt, dass Shina in W.O.D gefangen ist, stellt er fest, dass das Spiel nun von einer Reihe Bugs infiziert wurde und Shina die einzige aktive Spielerin zu sein scheint. Eine mysteriöse Macht hält Shina davon ab, die virtuelle Welt zu verlassen, bis sie das Spiel beendet hat.

Bildmaterial: Death end re;Quest, Idea Factory International / Compile Heart