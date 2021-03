Bandai Namco Next: Trademark des Publishers erinnert an „Direct“-Formate

Wie nun bekannt wurde, hat sich Publisher Bandai Namco in Europa ein Trademark namens Bandai Namco Next gesichert. Das Trademark wurde am 29. Dezember registriert und bereits Ende Januar freigegeben. Das Trademark ist unter anderem im Zusammenhang mit „performances, shows, plays“ und „presentations“ vieler Art eingetragen.

Die Spatzen pfeifen nun natürlich von den Dächern, es könnte sich um eine Art „Direct“-Format von Bandai Namco handeln. Beim Namen durchaus nicht abwegig und auch sonst nicht unwahrscheinlich. In den letzten Jahren haben es viele Publisher und Hersteller Nintendo „nachgemacht“ und eigene Formate entwickelt.

Ob es State of Play ist, Ubisofts Ubi Forward oder andere. Die Möglichkeit, Inhalte direkt an den Endkunden zu auszuliefern, der sich das dazu auch noch mit Vergnügen ansieht, ist attraktiv. Ganz besonders in Pandemie-Zeiten, wenn Messen und andere Veranstaltungen nicht stattfinden können. Zieht Bandai Namco also nach? „Next“ wäre eine naheliegende Vokabel, um Dinge, die demnächst erscheinen, zu charakterisieren.

Dazu gehört hoffentlicht auch bald Elden Ring. Die Meldung zum Trademark von Bandai Namco Next und jene um im Internet kursierende Videoclips zum Action-RPG von FromSoftware fallen zeitlich nah zusammen. Das wiederum wird nur Zufall sein. Aber dass Bandai Namco Next und Elden Ring eines Tages zusammenfinden, scheint möglich.

via vg247, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware