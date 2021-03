Die Life is Strange Remastered Collection erneuert Teil 1 und Before the Storm

Square Enix hat heute neben True Colors auch die Life is Strange Remastered Collection für PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PCs und Stadia ankündigt. Die erneuerte Sammlung bietet dabei die beiden Titel Life is Strange Remastered und Life is Strange: Before the Storm Remastered. Als Entwickler fungieren Dontnod Entertainment und Deck Nine Games gemeinsam. Zusammen mit der Ultimate Edition von Life is Strange: True Colors erscheint die Collection am 10. September. Ebenfalls noch im Herbst gibt es die Sammlung auch einzeln zu kaufen.

Remastered steht drauf, Remastered ist drin

Verbesserungen verspricht man bei der Grafik und den Animationen. Hier hebt man vor allem die Mimik hervor, welche nun durch Gesichts-MoCap-Technologie strahlen soll. Auch bei der Engine und dem Licht soll es ein Update geben.

Beim Gameplay will man etwas an den Rätseln arbeiten. Unverändert wichtig bleiben die Entscheidungen, Max‘ Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen, sowie Chloes Einfallsreichtum. Der lizenzierte Soundtrack darf ebenso nicht fehlen.

