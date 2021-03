Final Fantasy VII Remake: Die ikonische Gruppe gibt es bald auch im Plüschformat

Der Hype um Final Fantasy VII Remake möchte nicht so recht abflauen. Nun lockt Square Enix mit neuem Merchandise in den hauseigenen Store. Und dieser fällt sehr knuffig aus! Das ikonische Team – bestehend aus Cloud, Barret, Tifa und Aerith – könnt ihr euch bald in sanfter Plüschform nach Hause holen.

Jede Plüschfigur soll zum Start mit 44,99 US-Dollar zu Buche schlagen – aktuell winkt ein 10%-Vorbesteller-Rabatt, der den Preis auf 40,50 US-Dollar herunterschraubt. Cloud und Barret machen im August 2021 den Anfang. Die weibliche Unterstützung folgt dann mit Tifa und Aerith im Oktober 2021. Im deutschen Store sind die Plüschis leider noch nicht zu finden.

Jede der neuen „FFVII Remake“-Plüschfiguren misst grob zwischen 17,5 und 21,5 cm. Aerith und Tifa sind mit den 17,5 cm die kleinsten Plüschheldinnen, während Barret auf knapp 17,8 cm kommt. Clouds wilde Frisur bringt ihm noch ein paar Zentimeter mehr ein.

So sieht die Plüschtruppe aus:

Martial-Arts-Spezialistin Tifa bekam kürzlich übrigens noch eine schicke Figur aus der „Play Arts Kai“-Reihe spendiert, die schon bald ebenfalls via Square Enix Store erworben werden kann.

So geht es mit Final Fantasy VII Remake weiter

Immerhin: Die Figuren haben alle schon recht konkrete Veröffentlichungszeiträume. Von der zweiten Remake-Episode kann man das noch nicht sagen. Kein Wunder, erstmal wird Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheinen. Was genau „Intergrade“ bedeutet, hat uns Tetsuya Nomura kürzlich erklärt.

Ebenfalls schon einen festen Termin hat der Final Fantasy VII Remake Material Ultimania. Der dicke Wälzer wird lokalisiert! Der Material Guide bietet zahlreiche Artworks, CG-Kunstwerke, Dokumente und Storyboards, Notizen zu Musikaufnahmen, weitere Interviews mit Synchronsprechern und vieles mehr. Ein wahres Sammelsurium also für Fans des Spiels.

Neuigkeiten Final Fantasy VII Remake Intergrade können wir am 21. März erwarten. Dann wird Sony Japan Asia einen Livestream namens „Play! Play! Play!“ ausstrahlen, bei dem auch Yoshinori Kitase zu Gast ist und bei dem es neben Resident Evil Village um Final Fantasy VII Remake Intergrade gehen soll.

Und wer von der Plüschtruppe hat es euch angetan?

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix Store