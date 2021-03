Das neue Dungeon-RPG von Experience heißt Monyuu

Die Dungeon-RPG-Experten von Experience haben mit Monyuu ein neues Projekt angekündigt. In die Dungeons geht es in Japan bereits in diesem Sommer für Nintendo Switch. Vom selben Entwickler stammt das seit heute hierzulande erhältliche Saviors of Sapphire Wings.

Bei Monyuu handelt es sich übrigens um eine Abkürzung. Der wahre Titel lautet nämlich Monster wo Taoshite Tsuyoi Ken ya Yoroi wo Te ni Shinasai. Yuusha Tai ga Maou wo Taosu Sono Hi wo Shinjiteimasu. Wirklich monströs. Auf Deutsch bedeutet dies „Besiege Monster um starke Schwerter und Rüstung zu bekommen. Wir glauben an den Tag, an dem die Helden den Dämonen-Lord bezwingen.“

Monyuu wird vom Team hinter Undernauts: Labyrinth of Yomi entwickelt, ein Projekt, welches vor wenigen Tagen erst für den Westen angekündigt wurde. Somit dürfen wir uns bereits jetzt leise Hoffnungen auf eine Veröffentlichung von Monyuu hierzulande machen.

Das Charakter-Design stammt von Mota, das Monster-Design von Akifumi Yamamoto. Als Produzent ist Hajime Chikami zuständig, Regie führt Motoya Ataka und die Musik komponiert Naoaki Jimbo. Im ersten Teaser-Trailer seht ihr neben etwas Musik zunächst einige Artworks.

Monyuu im Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Monyuu, Experience