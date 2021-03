Cyberpunk 2077: Patch-Notes 1.2 umfassen über 500 Verbesserungen – erscheint in Kürze

Vor einigen Tagen hatte uns CD Projekt Red schon auf humorvolle Art und Weise einige der Verbesserungen und Neuerungen des großen Patch 1.2 vermittelt. Heute legt man nun ziemlich trocken nach. Man veröffentlichte eine meterlange Liste an Änderungen, die der neue Patch mit sich bringen wird. Er soll „in Kürze“ erscheinen, einen genauen Termin gab es nicht.

Über 500 Einträge umfasst die Liste, die Kollegen von VGC haben nachgezählt. Oder auch nicht. 500 kann jedenfalls hinkommen. Ihr findet die komplette Liste im deutschsprachigen Cyberpunk-Blog. Sie ist übrigens nicht abschließend, CD Projekt verweise darauf, dass sie nicht alle Änderungen umfasst.

Die Liste ist… lang

Es gibt viele Änderungen, die das Gameplay betreffen. Darunter die schon ausgeführten Änderungen am Polizeiverhalten und Steuerungseinstellungen für das Lenkverhalten. Darüber hinaus gibt es eine lange Liste an Fehlern in Quests, die behoben wurden.

Weitere Fehlerbehebungen schreibt CD Projekt Red der „Open World“ und dem „Cinematic Design“ zu. An Grafik, Ton und Animationen wurde ebenso weiter geschraubt. Und auch Verbesserungen an der Benutzeroberfläche gibt es.

Cyberpunk-Fans dürfen sich natürlich auch über mehr Stabilität und Performance freuen. Die Änderungen, die in den Patch-Notes ausgeführt werden, sollen für „alle Plattformen“ umgesetzt werden. Die meisten davon würden allerdings einen „größeren Unterschied auf Plattformen der älteren Generation“ machen. Jep, das war bekanntlich das Problem. Ein paar spezielle Optimierungen gab es auch für PC oder Konsolen, die einzeln aufgeführt werden.

Und nun viel Spaß mit der Liste. Bis morgen!

Das Sorgenkind Cyberpunk

Cyberpunk 2077 ist seit Dezember 2020 erhältlich. Die Konsolenversion von Cyberpunk 2077 hat die selbst gesteckten Qualitätsstandards von CD Projekt RED nicht erreicht. Konsolenhersteller boten die Rückerstattung im großen Rahmen an und Sony nahm Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store. Ein Novum. Trotzdem hat sich Cyberpunk 2077 rekordverdächtig verkauft, auch nach dem Launch.

via CD Projekt Red, Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED