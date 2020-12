Cyberpunk 2077 hat sich weltweit über 13 Millionen Mal verkauft

Allen Widerständen zum Trotz hat sich Cyberpunk 2077 bis zum 20. Dezember 2020 weltweit über 13 Millionen Mal verkauft. Das gab CD Projekt RED gegenüber den Investoren bekannt. Diese Zahl schließt sowohl physische Auslieferungen als auch digitale Verkäufe mit ein. Und auch die Rückerstattungen, die seit einigen Tagen bei Xbox und PlayStation möglich sind, wurden einberechnet. In welcher Höhe diese tatsächlich bei den Plattformbetreibern eingehen, ist vollkommen unbekannt. Laut CD Projekt RED wurden auch die geschätzten Rückgaben im Handel einbezogen, ebenso die Rückerstattungsanfragen, die per E-Mail eingegangen sind.

Trotz der Kontroverse um das Spiel hat sich Cyberpunk 2077 also in zehn Verkaufstagen weltweit 13 Millionen Mal verkauft. Analyst Daniel Ahmad wähnt es in einer Reihe mit Red Dead Redemption 2 und den besten Call-of-Duty-Spielen. Wo stünde Cyberpunk 2077 wohl ohne die Kontroverse? Jedenfalls hat sich Cyberpunk 2077 auch nach dem Veröffentlichungstag, an dem man bereits 8 Millionen Vorbestellungen bekannt gab, weiter wie geschnitten Brot verkauft.

Der letzte Satz der Bekanntgabe von CD Projekt RED ist vielsagend. „The Management Board has decided to disclose the above information in the form of a current report due to its potential impact on investment-related decisions.“ Man wollte also zeigen, dass die Zahlen trotz allem schwindelerregend sind. Und das sind sie, in der Tat.

Cyberpunk 2077 ist seit dem 10. Dezember 2020 für Xbox, PlayStation und PCs erhältlich. Für die Konsolen ist inzwischen Hotfix 1.05 erschienen, der zahlreiche Probleme behebt. In Deutschland sorgte auch Cyberpunk 2077 für die stärkste Verkaufswoche seit drei Jahren.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, Bandai Namco, CD Projekt RED