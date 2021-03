Mit Kickstarter-Kampagne & Demo: Rhythmusspiel UNBEATABLE musiziert ab dem 6. April auf PCs

Entwicklerstudio D-Cell Games hat verkündet, dass ab dem 6. April eine Kickstarter-Kampagne für das Spiel UNBEATABLE an den Start gehen soll. Das Rhythmus-Abenteuer kommt mit einem schicken Anime-Stil daher und soll einen besonders starken Fokus auf Musik und Emotionen legen.

Noch am selben Tag möchte das Team außerdem eine kostenlose Demo zum Spiel auf Steam veröffentlichen. Die trägt den Titel UNBEATABLE [white label] und beinhaltet eine exklusive Nebengeschichte, die in der Welt des Hauptspiels verankert ist.

Darum gehts in der Demo UNBEATABLE [white label]

Erkundet die Welt von UNBEATABLE, in der Musik illegal ist. Das hält euch aber natürlich nicht davon ab, euch die Seele aus dem Herz zu musizieren. Visuell atemberaubende Szenen im Anime-Stil unterlegen die Rhythmus-fokussierten Kämpfe und bieten euch einen ersten Blick darauf, was euch in UNBEATABLE erwartet. Neben einem Arcade-Modus stellt die Demo außerdem einige der auch im Hauptspiel vorkommenden Charaktere ins Rampenlicht.

Ab der Veröffentlichung der Demo am 6. April sollen SpielerInnen sich jede Woche auf neue Songs und Story-Parts, aber auch auf einige Überraschungen freuen dürfen. Der 12., 19. und 26. April sowie der 4. Mai sind bereits auf der Steam-Seite für Updates markiert, jedoch bislang ohne genauere Informationen.

Neben dem unten stehenden Trailer könnt ihr euch auf der Website des Spiels bereits eine ordentliche Sammlung an Screenshots anschauen.

UNBEATABLE Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: UNBEATABLE, D-Cell Games