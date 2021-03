Panzer Dragoon II Zwei: Remake soll noch in diesem Jahr erscheinen

Nachdem Panzer Dragoon: Remake inzwischen für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs erhältlich ist, geht es nun auch mit dem Panzer Dragoon II Zwei: Remake vorwärts. Publisher Forever Entertainment ließ nämlich verlauten, dass die Veröffentlichung noch in diesem Jahr erfolgen soll. Die Ankündigung des Projekts ist schon eine ganze Weile her und erfolgte damals zusammen mit dem Remake des Erstlings.

Zu den Plattformen äußerte man sich noch nicht, aber es würde auf jeden Fall Sinn machen, wieder auf die bisherigen zu setzen. Bilder und weitere Informationen gibt es aber nach wie vor keine.

