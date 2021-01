Balan Wonderworld: Spielbare Demo erhältlich und neuer Trailer

Wahres Glück ist ein Abenteuer! So lautet der Titel zum neuen Trailer von Balan Wonderworld. Dieser bewirbt die kostenlose Demo, welche ab heute auf allen Plattformen verfügbar ist. Ihr werdet dabei die Anfänge von Kapitel 1, Kapitel 4 und Kapitel 6 spielen dürfen. Außerdem haben SpielerInnen Zugang zur Tim-Insel, eine Art Basisgebiet und gleichzeitig ein Tor zu den drei geheimnisvollen Welten.

Spiele noch heute die Gratis-Demo und entdecke eine Welt voller Wunder! Erlebe in der Vollversion 12 verschiedene Erzählungen und wähle, wie du die Lage mit über 80 unterschiedlichen Kostümen rettest. Vergiss nicht, einen Freund mitzubringen, um mit zwei Spielern im Koop-Modus ins Abenteuer zu ziehen. Verbindet eure Kostümfähigkeiten, um Hindernisse auf neue Art zu überwinden und Schurken zu besiegen!

Falls ihr die Demo nicht selbst spielen wollt, findet ihr ausführliches Gameplay-Material zu den drei anspielbaren Kapiteln weiter unten, welches von Gematsu aufgenommen wurde.

Betretet das Wunderland in Balan Wonderworld

In Balan Wonderworld schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Leo und Emma, welche durch ein Theater Zutritt in eine wundersame Welt finden. Unter der Leitung des skurrilen Balan geht es dann auf ein Abenteuer in Wonderworld, wo sich glückliche Erinnerungen der Menschen mit ihren Sorgen und Nöten mischen. Um wieder in die wirkliche Welt zu finden, müssen Leo und Emma auch ihr eigenes Herz wieder ins Gleichgewicht bringen.

Über 80 Kostüme geben nicht nur ein frisches Aussehen, sondern auch spezielle Fähigkeiten. So können Gegner besiegt werden, man läuft durch die Luft oder hält die Zeit an. Auch die Musik spielt eine wichtige Rolle. Insgesamt erwarten uns zwölf unterschiedliche Geschichten, wobei jede ihre ganz eigenen Merkmale aufweisen soll. Die Level werden dabei als labyrinthartig beschrieben, welche auch in einem Koop-Modus gemeistert werden können.

Ein Sonic-Klassentreffen

Der 3D-Action-Plattformer entsteht unter der Leitung von Yuji Naka und Naoto Ohshima. Naka, der ehemalige Leiter des originalen Sonic-Teams, ist seit Januar 2019 bei Square Enix beschäftigt. Ohshima ist der Charakter-Designer von Sonic und seinen Freunden. Ein richtiges Sonic-Klassentreffen bei Square Enix also. Die erste Zusammenarbeit der zwei Sonic-Veteranen nach 20 Jahren.

Balan Wonderworld erscheint am 26. März 2021 für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PCs via Steam. Bei Amazon könnt ihr euch die Konsolenfassungen bereits vorbestellen*.

Wahres Glück ist ein Abenteuer – Demo-Trailer

Kapitel 1

Kapitel 4

Kapitel 6

via Gematsu, Bildmaterial: Balan Wonderworld, Square Enix, Arzest