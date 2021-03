Kingdom Hearts Character Files: Dieses Buch bietet alles über eure Lieblingscharaktere

Kingdom-Hearts-Fans lernen bekanntlich nie aus. Die Geschichte des Kingdom-Hearts-Universums ist inzwischen so verworren und tiefgründig, dass es kaum noch ausreicht, nur die Games zu zocken, um sie zu erfassen. Zum Glück gibt es Bücher. Eines davon ist Kingdom Hearts Character Files, das nun endlich lokalisiert wird. Wie so oft zeichnet sich dafür Dark Horse Books verantwortlich.

Das Buch erscheint erstmals englischsprachig im Westen, die Originalveröffentlichung im Japan fand bereits im Februar 2020 statt. Auf 223 Seiten finden Kingdom-Hearts-Fans alles, was es über Sora, Donald Duck, Goofy und Mickey Mouse zu wissen gibt. Aber selbstredend kommen auch die Bösewichte Ansem, Maleficent, Hades und Scar nicht zu kurz.

Es gibt einen Blick auf die Entwicklung der Charaktere durch die Serie hinweg und schöne Artworks mit einzigartigen Kostümen. Die Veröffentlichung ist am 19. Oktober 2021 im Hardcover-Format geplant. Bei Amazon könnt ihr euch das Buch für 28,49 Euro vorbestellen*.

Nicht das einzige neue Kingdom-Hearts-Buch

Es ist nicht das einzige kommende Kingdom-Hearts-Buch, auf das sich Fans freuen dürfen. Schon im Juni wird ebenfalls Dark Horse Books den monströsen Kingdom Hearts Ultimania erstmals im Westen veröffentlichen!

Der Kingdom Hearts Ultimania mit dem Untertitel „The Story Before Kingdom Hearts III“ behandelt folgerichtig die Geschichte der Serie bis exklusive Kingdom Hearts III. Für gewöhnlich behandeln die Ultimania-Bücher alles über die Spiele und vereinen Artbook, Lösungsbuch und Behind-the-Scenes-Infos in einem Buch.

Damit sind auch Neulinge gewappnet. Denn in wenigen Tagen erscheint die komplette Kingdom-Hearts-Saga erstmals auch für PCs im Epic Games Store. Neben den drei Hauptspielen sind also auch die Ableger Re: Chain of Memories, 358/2 Days, Birth by Sleep, Re:coded, Dream Drop Distance, Back Cover χ [chi] und 0.2 Birth by Sleep enthalten. Der ganze Kingdom-Hearts-Wahnsinn also. Wenn man so will.

