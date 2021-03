Balan Wonderworld erlebt Review-Bombing, wie ihr es noch nicht gesehen habt

Seit einigen Tagen ist Balan Wonderworld erhältlich und natürlich habt ihr auch mitbekommen, dass da irgendetwas schiefläuft. Das Spiel wurde einst als große Hoffnung der 3D-Plattforming-Fans gefeiert. Ein Genre, das heute nicht mehr besonders populär ist. Der Vorstoß von Square Enix und dem ehemaligen Leiter des Sonic-Teams Yuji Naka klang deshalb vielversprechend.

Nun ist Balan Wonderworld vor fast einer Woche relativ sang- und klanglos erschienen. Es gab kaum Presse, kaum Reviews dazu. Letzteres lag schlicht daran, dass Square Enix keine (oder zumindest vernichtend wenige) Muster vor der Veröffentlichung an die Presse ausgab. Das twitterte IGN-Autor Tom Marks beispielsweise. Für uns gab es übrigens auch keine Rezensionsmuster.

Wenig später stellte sich heraus, dass Balan Wonderworld den Erwartungen wohl nicht gerecht werden würde. Zwar gibt es durchaus auch Stimmen, die sagen, man könnte Spaß mit Balan Wonderworld haben. Aber die wenigen Reviews beispielsweise bei Metacritic sprechen doch eine recht einseitige Sprache.

Apropos Metacritic. Dort erlebt Balan Wonderworld aktuell ein Review-Bombing, das ihr in der Form wohl auch noch nicht gesehen habt. Normalerweise werden Spiele „gebombt“, wenn Dinge vorfallen, von denen die Spielerschaft glaubt, das Spiel hätte dafür negative Reviews verdient.

Massenhaft „perfekte“ Reviews

Balan Wonderworld hingegen erhält hingegen massenhaft „perfekte“ Reviews mit Bewertungen der maximalen 10 Punkte. Die PS5-Version des Spiels hat nicht nur überdurchschnittlich viele User-Reviews, sondern auch 137 durchweg positive. Ähnlich sieht es bei den anderen Plattformen aus. Alle positiven User-Reviews wurden außerdem überdurchschnittlich oft als „hilfreich“ von anderen NutzerInnen gekennzeichnet.

Die Nicknames zu den User-Reviews sind generisch, die Rezensionen kurz und knapp. „Awesome game. A very powerful and great platform game to play. Loved every single second of this“, schreibt Kiroph. 10 Punkte. Es ist ganz offensichtlich ein Review-Bombing mit positiven Wertungen.

Falls ihr Balan Wonderworld selbst ausprobieren möchtet, steht dafür nach wie vor eine Demo in den digitalen Stores bereit. Balan Wonderworld ist für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs erhältlich. Das Action-Jump-’n’-Run möchte SpielerInnen auf ein magisches, musikalisches Abenteuer einladen. Schon zum Launch gab Square Enix eine Warnung aus. Natürlich nicht zum Spiel selbst, sondern zu einem Foto-sensitiven Epilepsie-Risiko, das durch einen potenziellen Bug ausgelöst wird.

Betretet das Wunderland in Balan Wonderworld

In Balan Wonderworld schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Leo und Emma, welche durch ein Theater Zutritt in eine wundersame Welt finden. Unter der Leitung des skurrilen Balan geht es dann auf ein Abenteuer in Wonderworld, wo sich glückliche Erinnerungen der Menschen mit ihren Sorgen und Nöten mischen. Um wieder in die wirkliche Welt zu finden, müssen Leo und Emma auch ihr eigenes Herz wieder ins Gleichgewicht bringen.

Bildmaterial: Balan Wonderworld, Square Enix, Arzest