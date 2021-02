Warui Ousama to Rippa-na Yuusha mit Trailer und weiteren Details

Nippon Ichi Software hat zum brandneuen Warui Ousama to Rippa-na Yuusha, was sich mit The Wicked King and the Noble Hero übersetzen lässt, die offizielle Webseite eröffnet. Diese liefert neben einem Trailer und Bildern auch viele Informationen zum neuen Bilderbuch-Rollenspiel von Sayaka Oda, der Macherin von The Liar Princess and the Blind Prince. Versprochen wird dabei eine herzerwärmende Geschichte.

Eine Heldin in spe und ein Drache

Die Hauptrolle spielt Yuu, die Tochter eines verstorbenen Helden. Dieser besiegte einst einen Drachen, indem er sein Horn abschlug und damit seine Macht brach. Damit war die Herrschaft des Drachen beendet, er lebte jedoch weiter und freundete sich gar mit dem Helden an. Als der Held verwundet wurde und im Sterben lag, bat er den Drachen darum, auf seine kleine Tochter aufzupassen.

Der Drache sah in dieser Aufgabe einen neuen Lebenssinn. Yuu wuchs also beim Drachen auf und wollte schon bald selbst eine Heldin wie ihr Vater werden. Die Heldengeschichten erzählt ihr dabei der Drache jeden Abend. Allerdings verschwieg ihr der Drache, dass er einst das Übel war, welches ihr Vater besiegte.

Welt und Kampfsystem

Grafisch will man mit handgezeichneten Grafiken an ein Bilderbuch erinnern. Vor allem der Wald steht dabei im Zentrum, welcher mit viel Leben gefüllt ist. Neben einzigartigen Charakteren lauern jedoch auch Monster. Mit einer Erzählstimme, Musik und der Bilderbuch-Ästhetik will man eine Art Märchen erzählen. Einige Szenen werden auch durch Bleistift-Skizzen erzählt. Event-Szenen werden als das Umblättern von Buchseiten dargestellt.

Das Kampfsystem ist rundenbasiert. Yuu wird dadurch stärker und allmählich zur Heldin. Der Drache schaut jeweils aus der Distanz zu. Er ist nämlich sehr besorgt, dass Yuu etwas zustoßen könnte, also hat er immer ein Auge auf Yuus Abenteuer. Er hilft ihr auch gelegentlich, ein Hindernis aus dem Weg zu räumen. Yuu bekommt das jedoch nicht mit. Auf ihrer Reise trifft sie auf weitere Charaktere, welche manchmal Hilfe benötigen.

Am Abend kehrt Yuu jeweils in die Höhle das Drachen zurück und erzählt von ihrem Tag. Obwohl er ihr Abenteuer bereits kennt, hört er zu unterhält Yuu mit einer weiteren Heldengeschichte ihres Vaters.

Warui Ousama to Rippa-na Yuusha soll in Japan am 24. Juni für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Auch eine Limited Edition gibt es, welche ein Artbook und den Soundtrack auf zwei Discs enthält.

Trailer

via Gematsu, Bildmaterial: Warui Ousama to Rippa-na Yuusha, Nippon Ichi Software