The Legend of Zelda: Die schönsten Erinnerungen aus 35 Jahren voller Abenteuer

Heute vor 35 Jahren erschien The Legend of Zelda für das Family Computer Disk System in Japan. Das Action-Adventure wurde von Nintendo unter der Führung von Shirgeru Miyamoto und Takashi Tezuka entwickelt und begründete eine der bekanntesten Videospielserien der Welt.

Die Geschichte handelt von Link und spielt im Land Hyrule. Dort ist es Aufgabe von Link, acht Fragmente des Triforce wieder zu vereinen, um am Ende Prinzessin Zelda vor dem Antagonisten Ganon zu retten. Manche Dinge haben sich bis heute nicht geändert.

Es gab einige Portierungen und Neuveröffentlichungen des Originals, das sich weltweit 6,5 Millionen Mal verkaufte. Auf den letzten Nintendo-Systemen war und ist The Legend of Zelda spielbar. Für Wii, Nintendo 3DS und Wii U über die Virtual Console. Auch Nintendo Switch ist es in den NES Switch Online Games enthalten.

Auf The Legend of Zelda folgten zahlreiche weitere Spiele und Ableger. Der überwiegende Großteil wurde von Kritikern und Fans positiv aufgenommen, aber es gab bekanntlich auch den ein oder anderen „Ausrutscher“. Dazu zählen viele Fans ausgerechnet Zelda: Skyward Sword, das Nintendo in diesem Jahr für Nintendo Switch neu veröffentlichen wird. Ob es diesmal mehr Anhänger findet?

Ursprünglich für Nintendo Wii im Jahr 2011 veröffentlicht, stach der Titel vor allem durch seine Bewegungssteuerung mit Wii Remote und Nunchuck hervor. Die unter Fans unbeliebte Bewegungssteuerung schafft es auch in das Remaster und soll genauer und intuitiver funktionieren. Diesmal wird aber auch eine „Button only“-Steuerungsmethode entwickelt.

Die vielen Abenteuer von Link

Es gab Zelda-Spiele, in denen Link auf Miniaturformat geschrumpft wird. Oder Zelda-Spiele, in denen Link zu einer Zeichnung wird und an Wänden entlang gehen kann. Link beherrscht mal den Wind, mal ein Musikinstrument. Inzwischen gibt es sogar Ableger, in denen ihr „dem Beat folgt“. Manchmal steht Link unter Zeitdruck, und manchmal reist er durch die Zeit. Und es gibt sogar ein Zelda-Spiel ohne Zelda.

Viele Abenteuer haben wir in all den Jahren erlebt. Mir persönlich ist vor allem Ocarina of Time in Erinnerung geblieben, aber auch das GameBoy-Abenteuer Link’s Awakening hat einen Platz in meinem Herzen. Außerdem eroberte Breath of the Wild einen besonderen Platz in meinem persönlichen Zelda-Ranking. Für mich hob es die Erkundung einer Welt auf ein neues Level.

Welche Zelda-Abenteuer sind euch besonders in Erinnerung geblieben?

„Link ist und bleibt ein Held für die Ewigkeit“, so lauten die ersten Worte auf Nintendos Website zur Serie. Da ist was dran, werden Fans heute wohl urteilen. Alles Gute zum Geburtstag, Zelda!

Bildmaterial: The Legend of Zelda, Nintendo