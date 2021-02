The Caligula Effect 2 erscheint für Nintendo Switch und PlayStation 4

Schon im Januar hatte sich FuRyu die Rechte an „Caligula 2“ gesichert. Beim Nintendo Direct in dieser Woche folgte nun die offizielle Ankündigung. The Caligula Effect 2 soll schon am 24. Juni 2021 in Japan für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Wie schon im ersten Teil gilt es für SpielerInnen, aus einer scheinbar perfekten Welt den Weg zurück in die Realität zu finden. Entwickelt wird The Caligula Effect 2 von Historia, als Producer wurde Takuya Yamanaka eingesetzt.

Caligula erschien im Juni 2016 in Japan für PlayStation Vita und im Mai 2017 im Westen als The Caligula Effect. Im Mai 2018 in Japan respektive März 2019 im Rest der Welt folgte dann das Remake The Caligula Effect: Overdose für PlayStation 4, Nintendo Switch und PCs, welches wir getestet hatten.

via Gematsu, Bildmaterial: The Caligula Effect 2, FuRyu, Historia