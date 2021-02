Super Smash Bros. Ultimate: Pyra als nächster DLC-Charakter vorgestellt

Rex aus Xenoblade Chronicles 2 eröffnete die erste Nintendo-Direct-Präsentation seit September 2019. Viele ahnten es gleich: Das muss mit Super Smash Bros. Ultimate zu tun haben! Hatte es auch, aber nicht Rex wurde als spielbarer Charakter enthüllt, sondern Pyra.

Im Kampf könnt ihr zwischen ihr und Mythra wechseln. „Opa“ von Rex wird als eine neue Stage dienen. Der neue Charakter soll im März 2021 in Super Smash Bros. Ultimate verfügbar werden. Nach Pyra werden noch zwei weitere DLC-Charaktere Teil des aktuellen Fighters Pass sein.

Pyra folgt auf Sephiroth, der während des letztjährigen The Game Awards 2020 angekündigt und im Dezember veröffentlicht wurde. Sicherlich dürfen wir in Bälde eine ausgiebige Präsentation zu ihr erwarten, so wie man es inzwischen gewohnt ist.

Zuvor konnten Smash-Fans mit Steve und Alex aus Minecraft in den Ring steigen. Das Kämpfer-Paket 7 wurde am 14. Oktober veröffentlicht. Alle genannten Charaktere sind Teil des Fighters Pass Vol. 2 und folgten der ersten Kämpferin Min-Min.

Super Smash Bros. Ultimate ist seit Dezember 2018 für Nintendo Switch erhältlich. Nach dem ersten Fighters Pass steckt der DLC-Plan derzeit im zweiten Fighters Pass. Weltweit hat es sich über 22,85 Millionen Mal verkauft und damit ist es aktuell der am drittmeisten verkaufte Switch-Titel nach Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons.

Ihr seht die Enthüllung gleich zu Beginn der Präsentation.

Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo