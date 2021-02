Story of Seasons: Pioneers of Olive Town mit Gameplay-Eindrücken aus Let’s Play

Aus Story of Seasons: Pioneers of Olive Town ist ein längeres Gameplay-Video aufgetaucht. Dabei handelt es sich um ein Let’s Play des japanischen YouTube-Kanals HikakinGames. Trotz Sprachbarriere gibt es dabei Gameplay-Eindrücke aus dem nächsten Ableger der „Bokujō Monogatari“-Reihe, welche früher einmal als Harvest Moon bekannt war.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint schon am 26. März 2021 in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe für Nintendo Switch. In Japan steht die Veröffentlichung am 25. Februar an. In beiden Regionen wird es einen Season-Pass geben, dessen Inhalte Marvelous zuletzt vorstellte. Bei Amazon findet ihr die Handelsversion* und die Deluxe Edition*.

Neben dem obligatorischen Farmleben ist im neuen Story of Seasons natürlich auch die Liebe ein Thema. Heiraten könnt ihr auch in Olivingen wieder und es besteht auch die Option, gemeinsame Kinder zu bekommen. Einige der Heiratskandidaten hatten wir euch bereits vorgestellt, inzwischen gibt es auch deutsche Trailer der Junggesellen und Junggesellinnen. Wer auf Kids verzichten möchte, der hat immerhin die Option auf ein kleines Haustier. Wenn SpielerInnen ihre pelzigen Freunde gut behandeln, helfen sie bei der Arbeit auf der Farm und können sogar an den Haustier-Rennen der Stadt teilnehmen.

via Gematsu, Bildmaterial: Story of Seasons: Pioneers of Olive Town, Marvelous, XSEED Games