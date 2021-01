Season-Pass zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town angekündigt

Auch die gute alte Serie Story of Seasons, einst als Harvest Moon bekannt geworden, kommt in diesen Zeiten nicht ohne den obligatorischen Season-Pass an. Marvelous kündigte einen solchen zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town nun auf der offiziellen Website an. Für 2.500 Yen respektive 19,99 Euro bekommt ihr über Monate hinweg neue Inhalte für euer Farmleben spendiert.

So gibt es neue Outfits für die Heiratskandidaten, neue Nebenaufgaben und neue Junggesellen und Junggesellinnen. Letztere basieren anlässlich des 25. Geburtstags der Serie auf Charakteren der letzten drei Spiele. Einige der neuen Outfits seht ihr schon auf der offiziellen Website. Den gesamten DLC-Fahrplan findet ihr englischsprachig im Blog bei Marvelous.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town erscheint schon am 26. März 2021 mit deutschen Texten in Europa physisch und digital sowie mit deutscher Textausgabe für Nintendo Switch. Die Deluxe Edition* (bei Amazon derzeit ausverkauft) ist eine europäische Exklusivausgabe, heißt es von Marvelous. Daneben kann die Standard-Edition für 49,99 Euro physisch* und digital erworben werden. In Japan steht die Veröffentlichung am 25. Februar an.

