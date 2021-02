Das HD2D-RPG Octopath Traveler feiert weltweit 2,5 Millionen verkaufte Einheiten

Wie Square Enix jüngst verkündete, feiert das Unternehmen 2,5 Millionen verkaufte Einheiten von Octopath Traveler. Diese Zahl umfasst dabei weltweite physische Auslieferungen und digitale Verkäufe. Zuletzt berichteten wir im März 2020 vom Meilenstein zwei Millionen verkaufter Einheiten des HD2D-Rollenspiels.

Square Enix feiert den neuen Meilenstein mit diesem schicken Artwork.

Im Rahmen der ersten Nintendo Direct seit September 2019 kündigte das Unternehmen übrigens Project Triangle Strategy an. Und dieses erinnert unweigerlich an das schicke JRPG. Um nicht zu sagen: es sieht genauso aus. Allerdings gibt es einen Twist. Hinsichtlich des Kampfsystems geht Project Triangle Strategy nämlich einen anderen Weg. Weniger klassisch ist er aber nicht: Es geht ins SRPG-Genre. Ein taktisches RPG also, ganz im Stil von Final Fantasy Tactics.

Octopath Traveler erschien weltweit im Juli 2018 für Switch. Im Juni 2019 folgte die PC-Veröffentlichung via Steam. Stadia-SpielerInnen haben seit April 2020 die Chance in das JRPG einzutauchen.

