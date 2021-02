Sonic the Hedgehog 2: Paramount Pictures zeigt ersten Teaser zum nächsten Film

Ganz schön viel los in letzter Zeit im Sonic-Universum. Schon seit Sommer wissen wir, dass Sonic the Hedgehog in die Kino-Fortsetzung geht. Der erste Film war trotz der vielen Fan-Kritik vor dem Kino-Start insgesamt ein großer Erfolg. Allein am ersten Wochenende konnte der Streifen stolze 57 Millionen US-Dollar einspielen. Sonic the Hedgehog gilt daher als der Videospiel-Film mit dem bisher erfolgreichsten Startwochenende in den USA. Am Ende wurden es über 306 Millionen US-Dollar, wie VGC berichtet.

Der Termin für den zweiten Film steht schon seit geraumer Zeit mit dem 8. April 2022 fest. Director des Films soll erneut Jeff Fowler sein, als Writer treten wieder Pat Casey und Josh Miller in Erscheinung. Auch das wussten wir bereits. Insofern hat der neu veröffentlichte Teaser wirklich nicht viel zu bieten, außer den offiziellen Titel des Films. Und der ist, na ja, nicht so wirklich kreativ. Sonic the Hedgehog 2.

Insofern gibt es heute eigentlich nicht viel zu sehen.

Der erste Film ist übrigens inzwischen bei Amazon Prime verfügbar, aber auch schon als Blu-ray erhältlich. Bei Amazon kostet die Blu-ray-Fassung derzeit 10,49 Euro. Wie hat euch der Film gefallen? Sonic-Fans freuen sich neben dem zweiten Film derzeit auch auf die 3D-animierte Netflix-Serie Sonic Prime sowie offizielles Sonic-LEGO.

Bildmaterial: Sonic the Hedgehog, Paramount Pictures, Sega