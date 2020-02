Sonic the Hedgehog rast mit rekordverdächtigen Zahlen aus dem ersten Kinowochenende

Wer hätte das gedacht, noch vor ein paar Wochen. Nachdem Sonic the Hedgehog zunächst so kontrovers diskutiert wurde, sieht es nun danach aus, als könne der Streifen eine der erfolgreichsten Videospielverfilmungen aller Zeiten werden. Wie Deadline berichtet, hat der Film am ersten Wochenende über 100 Millionen US-Dollar eingespielt. Über die Hälfte davon entfält auf den US-Markt, etwa 43 Millionen wurden weltweit eingespielt.

Die besten Ergebnis außerhalb der USA kamen aus Lateinamerika und Europa. In Asien, so schätzt man, kämpft der Film gegen den Coronavirus an. Deutschland steht mit 3,3 Millionen US-Dollar auf dem vierten internationalen Rang (exkl. USA) hinter Mexiko, Großbritannien und Frankreich.

Damit stellt Sonic the Hedgehog sogar knapp Meisterdetektiv Pikachu in den Schatten, der am Eröffnungswochenende geschätzte 54,3 Millionen US-Dollar einspielte. Sonic profitierte allerdings zusätzlich vom langen Wochenende in den USA (President’s Day) sowie dem Valentinstag und vielerorts auch Ferien. Ob Sonic die Spitzenposition auf Dauer halten kann, wird sich also noch zeigen.

Habt ihr den Film schon gesehen?

