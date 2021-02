Maglam Lord: Das Action-RPG stellt euch heute die junge Dame Charme vor

D3 Publisher und Entwickler Felistella wollen Maglam Lord in Japan bereits am 18. März 2021 für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlichen. Deshalb startet man kürzlich Vorstellungsrunde der Charaktere des Action-RPGs. Den Anfang machte der Held Darris. Heute geht es nun mit Charme weiter.

Charme wird von Kaori Nazuka synchronisiert. Charme ist eine junge Dame der gefährdeten „Heldenart“ und Darris‘ ältere Schwester. Sie hat schon allerhand Erfahrung, hat sie doch schon einmal einen Dämonenlord besiegt. Sie wird als sanft und freundlich beschrieben, macht sich aber zu viele unnötige Sorgen um ihren Bruder.

Eine Lokalisierung ist derzeit noch nicht angekündigt. In Maglam Lord geht es vor allem um das Erschaffen von Schwertern. Das Spielprinzip soll in Richtung Hack ’n’ Slash gehen.

Götter und Dämonen

Maglam Lord spielt in einer Welt, in welcher Götter gegen Dämonen um die Vorherrschaft kämpfen. Allerdings taucht mit dem mächtigen Dämonen-Lord der Schwerter, Killrizark, schon bald ein noch größeres Übel auf, welches von Göttern und Dämonen gemeinsam besiegt wird. Nach der Niederlage ist Killrizark geschwächt und wird von der Regierung zur Bedrohten Art erklärt und steht fortan unter deren Schutz. Spieler schlüpfen nun in die Rolle von Killrizark.

Auch Helden, die eigentlichen Gegner der Dämonen-Lords, sind vom Aussterben bedroht. Normalerweise müssten Helden gegen Dämonen-Lords kämpfen und diese für Ruhm und Ehre besiegen, aus irgendwelchen Gründen verbündet sich der Dämonen-Lord Killrizark jedoch mit den Helden Dalis und seiner älteren Schwester Sharm. Diese Partnerschaft ist somit ein großes Rätsel. Vielleicht ist sogar eine Heirat möglich? Weitere Unterstützung gibt es durch die Dämonen Balgackyn und seinen Enkel Satius.

Charme im Trailer

