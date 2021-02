Nintendo Direct: Es fehlte der Gänsehautmoment

Im September 2019 fand das letzte Mal ein richtiges Nintendo Direct statt. Kaum vorstellbar, damals hatte man von einem „Coronavirus“ noch nichts gehört. Über 500 Tage sind seitdem vergangen, einige haben das ganz genau ausgerechnet. Am 17. Februar 2021 sollte es dann so weit sein. Nintendo Direct. In einer Folge mit einer Laufzeit über 50 Minuten wollte Nintendo vorstellen, was Fans in naher Zukunft erwartet.

Die Einschränkungen auf einen bestimmten Zeitraum der Veröffentlichungen kennen wir, sicherlich will Nintendo damit ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen. Diesmal sollte es um Spiele gehen, die bereits erschienen sind oder im ersten Halbjahr noch erscheinen. Eigentlich grenzt das die Sache ein. Ein Blick in die Veröffentlichungslisten würde das Line-up für die Veranstaltung wohl bereits zum Großteil verraten. Nein, Bayonetta 3 und Shin Megami Tensei V würden demnach nicht dazugehören. Zelda: Breath of the Wild 2 natürlich auch nicht. Und trotzdem hofft man darauf.

Es wäre kein Nintendo Direct, wenn die Fans nicht enorme Erwartungen an die Show hätten. Oft sind diese völlig überzogen und das sollte nicht zulasten von Nintendo gehen. Aber dass nie alle zufrieden sind mit einer Nintendo Direct, das ist nicht unbedingt Nintendos Versäumnis, sondern eher Nintendos Verdienst.

Die Erwartungen sind Nintendos Verdienst

Dass Fans viel von den Shows erwarten, hat sich Nintendo (und natürlich seine Partner) erarbeitet und es spricht eher für Nintendo Direct als dagegen. Es hat seinen Grund, dass die vergleichbaren Veranstaltungen der direkten Hardware-Konkurrenz weitaus weniger populär sind. Oder sollte es nur an Nintendo-Fans liegen? Na gut, andere Geschichte.

Ich konnte den Veranstaltungen bisher eigentlich immer etwas abgewinnen, aber diesmal tue ich mich tatsächlich schwer. Das Programm war bunt und vollgepackt, aber irgendwie fühlte es sich diesmal mehr nach Arbeit an als nach Vergnügen. Natürlich ist das eine sehr subjektive Wahrnehmung. Aber bislang gelang es mir immer, ein Nintendo Direct auch dann als gelungen zu bezeichnen, wenn die Spiele mal nicht meinen Geschmack getroffen haben.

So viele beliebte Nintendo-Franchises feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. Pokémon klammert man immer noch aus, vermutlich möchte man ein Pokémon Direct folgen lassen. Das mag ich aber nicht so ganz verstehen. Pokémon gehört zu Nintendo, Ankündigungen bei Nintendo Direct wären nicht deplatziert, würden begeistern und in einem Pokémon Direct könnte man immer noch weitergehende Informationen aufbieten. Der Show gestern Abend hätte es gutgetan.

Es fehlte der Gänsehautmoment für mich

Man läutete das 35. Jubiläum der Zelda-Serie mit der Ankündigung eines HD-Remaster von „Skyward Sword“ und dem Erweiterungspass für Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung an. Skyward Sword HD war schon so oft Teil der Headlines, dass man fast schon glauben könnte, es war schon vorher angekündigt.

Eine jüngere, aber auch sehr erfolgreiche Nintendo-Reihe geht in die dritte Runde: In Splatoon 3 spritzt ihr euch 2022 durch Splatsville. Der ein oder andere hatte gemunkelt, dass Nintendo ein Splatoon 3 doch noch auf Nintendo Switch veröffentlichen müsste, um Reihe relevant zu halten.

Splatoon 2 ist mit fast 12 Millionen verkauften Einheiten einer der erfolgreichsten Nintendo-Titel auf Nintendo Switch. Genau genommen liegt es bisher auf Platz 9 der meistverkauften First-Party-Spiele. Splatoon befindet sich dort in ziemlich legendärer Gesellschaft. Alle anderen Spiele in der Top 10 heißen entweder Mario, Zelda, Animal Crossing oder Pokémon. Für eine vergleichsweise junge IP wie Splatoon also quasi ein Ritterschlag. Splatoon 3 ist also folgerichtig und auch keine Überraschung. Zudem noch fern.

Nicht viele First-Party-Lorbeeren

Dass es Mario wieder auf den Golfplatz zieht, das war schon eine kleine Überraschung. Mario Golf: Super Rush erscheint schon im Mai und füllt den bisher recht leeren First-Party-Kalender im ersten Halbjahr. Aber das musste von diesem Nintendo Direct auch erwartet werden können. Und Mario Golf, na ja sorry, aber es ist nur Mario Golf. Und das waren dann auch schon alle First-Party-Lorbeeren, abgesehen von Pyra für Super Smash Bros. Ultimate, die Nintendo einfahren konnte. Ach, okay. Miitopia noch – sorry. Der Gänsehautmoment blieb diesmal aus.

Aber es muss ja nicht zwingend Nintendo die Direct-Gänsehaut liefern. Leider blieben aber für mich auch die anderen vergleichsweise blass. Da noch Project Triangle Strategy, das Final Fantasy Tactics mit der tollen HD2D-Optik von Octopath Traveler vereint. Für mich eine der aufregenderen Ankündigungen. Travis Touchdown hat endlich einen Termin für seinen dritten Ausflug bekommen. Außerdem erwartet uns (hierzulande) ein neues, altes Mana-Abenteuer mit Legend of Mana.

Den ganzen Battle-Royale-Varianten kann man ihre Auftritte nicht übel nehmen. Damit kann man vermutlich einfach sehr gut viel Geld verdienen und wenn so eine Bombe auf der Switch mal richtig zündet, nicht auszudenken. Knockout City, Fall Guys, Star Wars: Hunters, Apex Legends und so weiter. Klar, geschenkt.

Ich glaube die beste Nachricht für mich war, dass Skyward Sword HD komplett mit Buttons gesteuert werden kann. SaGa Frontier Remastered, Neon White, Samurai Warriors 5 und World’s End Club – auch alles echt gut. Aber für das erste Nintendo Direct seit über 500 Tagen irgendwie auch wirklich nur gut. Und nur gut ist für Nintendo Direct irgendwie zu wenig. Aber ich sage es nochmal: Das ist Nintendos Verdienst. In diesem Sinne, Glückwunsch?

Wie hat euch die Show insgesamt gefallen?

Bildmaterial: Nintendo, Breath of the Wild 2, Splatoon 3, Project Triangle Strategy, Square Enix