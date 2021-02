The Sinking City: Cthulhu-Abenteuer taucht auf PlayStation 5

Setzt eure Schwimmbrillen auf und macht euch bereit abzutauchen: Ab heute ist The Sinking City auch für die PlayStation 5 verfügbar. Entwicklerstudio Frogwares kündigte neben der Standard-Edition für 49,99 Euro auch eine Deluxe Edition für 64,99 Euro an, die die beiden DLCs „Wider den Wahnsinn“ und „Verehrer des Necronomicons“ enthält.

Demnach können BesitzerInnen der PlayStation-4-Version nicht kostenlos upgraden, sondern müssen erneut tief in die Tasche greifen. Frogwares begründete dies mit einem Publisher-Wechsel von der PlayStation 4 zur PlayStation 5 Version. Auch die rechtliche Lage soll dabei eine Rolle gespielt haben. Dabei bezieht sich Frogwares vermutlich auf den Rechtsstreit, bei dem The Sinking City im Sommer 2020 kurzerhand aus allen digitalen Stores geflogen ist.

Was ist neu?

Die überarbeitete Version des Spiels soll neben einer nativen 4k-Auflösung (3840×2160) auch eine stabile Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde bieten. Außerdem seien die Ladezeiten bis zu sechsmal schneller und auch am Grafik-Zahnrad wurde ordentlich gedreht. Zu guter Letzt soll die PlayStation-5-Version auch die Features des neuen DualSense-Controllers unterstützen. Dem Trailer nach zu urteilen, wird dies wohl in erster Linie beim Nutzen von Schusswaffen der Fall sein.

In The Sinking City verschlägt es euch in eine geheimnisvolle Stadt Namens Oakmont in Massachusetts. In der Rolle eines Privatdetektivs geht ihr den Geheimnissen dieses Ortes – welcher stark von den Werken von H. P. Lovecraft inspiriert ist – mithilfe eurer investigativen Fähigkeiten auf den Grund. Neben plagenden Visionen lauern aber auch gefährliche Monster in dieser rätselhaften Hafenstadt.

Im untenstehenden Trailer könnt ihr euch die Unterschiede zur PS-4 Version näher anschauen. Unseren Test zum mysteriösen Detektiv-Abenteuer findet ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: The Sinking City, Bigben Interactive, Frogwares