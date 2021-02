PlayStation 5: Der „PS5-Tsunami“ kommt – so klappt es mit der nächsten Welle

Über 4,5 Millionen Mal hat sich PlayStation 5 bereits weltweit verkauft. Damit ist die neue Konsole auf Augenhöhe mit PlayStation 4, die damals im ersten Verkaufsquartal ebenfalls 4,5 Millionen Auslieferungen schaffte. Doch gefühlt sieht es weitaus schlechter aus. Das letzte Mal war PlayStation 5 am 3. Dezember 2020 online erhältlich. An den Vorbestellungen dieser Welle knabbern die Händler noch heute. Die gesamte Januar-Lieferung ging dafür drauf. Die Restmengen, die in den freien Verkauf gingen, waren super klein. Bei Amazon oder Otto hatten Fans mikroskopische Chancen.

Ab dieser Woche soll sich das ändern. GamesWirtschaft, wo man seit Wochen den Handel intensiv beobachtet und Unmengen an Kundenfeedback sammelt, spricht von einem „PS5-Tsunami“, der ab dieser Woche über Deutschland hereinbrechen soll. Ob das in der Praxis nicht ein wenig übertrieben ist, wird sich zeigen. Auf jeden Fall soll es schon sehr bald Nachschub geben. GamesWirtschaft hat am Horizont „mehrere kräftige Wellen“ ausgemacht, die ab dieser Woche erwartet werden dürfen. Und den ganzen Februar über. Und da solltet ihr kräftig Gas geben, denn auch diese Information hat GamesWirtschaft: Wer im Februar nicht zum Zug kommt, wird sich wohl bis „weit in den Frühling“ hinein gedulden müssen.

PlayStation 5 kaufen: So klappt es hoffentlich

Zunächst die Händlerliste mit den Links direkt auf die entsprechenden Produktseiten. Dort gibt es hoffentlich bald auch konkrete Details zum Start. Kauft nur bei autorisierten Händlern! Es handelt sich überwiegend jeweils um Affiliate-Links*.

Im Dezember hatten Händler hierzulande den Bestellstart einen Tag im Voraus bekannt gegeben. Dazu zählten zum Beispiel GameStop, Euronics und Otto. Das sind auch die Händler, bei denen ihr nach unserer Einschätzung am ehesten euer Glück versuchen solltet. Ob die Händler auch diesmal vorab den Bestellstart kommunizieren ist, aber natürlich noch unklar. Es kann auch ganz plötzlich losgehen.

Vorbereitung ist bekanntlich die halbe Miete

Nachfolgend noch einige Tipps für euch, von denen ihr euch später vielleicht wünschen würdet, ihr hättet sie vorher befolgt. Natürlich ist es immer so eine Sache mit Anmeldungen im Internet, Zahlungsinformationen und so weiter. Aber wenn ihr sorgfältig seid, sollte das bei den obenstehenden vertrauenswürdigen Händlern kein Problem sein. Damit im Falle des Falles alles ganz schnell gehen kann, solltet ihr:

euch bei den Händlern bereits registrieren,

Lieferanschrift und Bezahlmethode hinterlegen,

Zugangsdaten im Browser speichern.

Ihr würdet euch ärgern, wenn ihr über eine bestellbare PlayStation 5 stolpert und dann erstmal Anmeldedaten sucht und Anschriften eingebt – und die Konsole am Ende des Bestellvorgangs wieder vergriffen ist. Solltet ihr kein gutes Gefühl haben, bei so vielen Händlern eure Daten zu hinterlegen, könnt ihr sie später immer noch wieder sorgfältig löschen. Macht euch dazu am besten Notizen, wo ihr euch überall angemeldet habt.

Verlasst euch um Himmels willen nicht auf die Newsletter und Bestellbenachrichtungen. Das hat noch nie gut funktioniert und dass es jetzt bei diesem Massenauflauf gut funktioniert, steht wirklich nicht zu erwarten. Es hilft nur: regelmäßig die Produktseiten abklappern und vielleicht auf Twitter @nerdydeals247 folgen und die „Glocke“ aktivieren.

Bildmaterial: Sony