Phantasy Star Online 2 ist nun auch im Epic Games Store gelandet

Ab heute ist Phantasy Star Online 2 auch im Epic Games Store für PCs erhältlich. Das Free-to-play-MMORPG erobert damit eine weitere Plattform. Spielbar ist die neuste Version bis und mit Episode 6. Die neue Episode brachte dem Spiel zuletzt wieder neue Klassen, Nebenaufgaben, Gegner, eine neue Levelgrenze von 95 und vieles, vieles mehr. Eine Liste der neuen Inhalte findet ihr auf der offiziellen Website. Dazu gehört natürlich auch die Fortschreibung der Story.

Mit der Veröffentlichung bei Steam und seit dem Start von Episode 4 ist das MMO nach all den Jahren tatsächlich ganz offiziell auch in vielen Ländern Europas, darunter Deutschland, erhältlich. Auch im Microsoft Store* ist Phantasy Star Online 2 mittlerweile auch in unseren Gefilden erhältlich. Nun zieht also der Epic Games Store nach. Das Grundspiel ist kostenlos.

Episode 6 ging noch für das „alte“ PSO2 an den Start. Im letzten Sommer hatte Sega offiziell Phantasy Star Online 2: New Genesis angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Komplettüberholung von PSO2. Das „alte“ PSO2 soll neben New Genesis weiter existieren – und tut es ja auch, wie ihr seht. Mehr zu Phantasy Star Online 2: New Genesis erfahrt ihr hier.

via Gematsu, Bildmaterial: Phantasy Star Online 2, Sega