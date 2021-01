PlayStation 5: Nächste Verkaufswelle vielleicht schon in dieser Woche

(Ein Artikel von Nerdy Deals.) Am 3. Dezember 2020 wurde PlayStation 5 hierzulande das letzte Mal in den Online-Shops gesehen. Trotz der Vorankündigungen durch die Händler verlief die Bestellphase katastrophal und viele Fans blieben unzufrieden zurück. Doch endlich ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Seit Mitte Januar liefert Sony erwiesenermaßen wieder Geräte an den deutschen Handel aus.

Besonders schön: Zuerst werden durch Händler die vielen offenen Vorbestellungen bedient. Seid ihr dabei gewesen? Aber gleichermaßen ist das auch doof: Denn so kommt aktuell kein Gerät in den freien Verkauf. Wann ändert sich das? Dazu gibt es inzwischen erste kleine Anhaltspunkte. Doch für die Eiligen unter euch zunächst die Links zu den Produktseiten der Händler.

PlayStation 5: Bei diesen Händlern könnte es möglich sein

In den USA und anderen Ländern ist Sonys PlayStation 5 derzeit schon wieder im Online-Verkauf. Natürlich immer nur für kurze Zeit, aber zumindest gibt es die Möglichkeit zu neuen Bestellungen. Auch hierzulande ist nach Einschätzungen von GamesWirtschaft eine „erhebliche Menge“ an Konsolen angekommen, doch die gehen zunächst wie erwähnt an offene Vorbestellungen. Davon gibt es besonders bei Media Markt und Saturn eine ganze Menge – die Muttergesellschaft der Händler wurde für die Vorgehensweise sogar vom Verbraucherschutz abgemahnt. GamesWirtschaft dokumentiert dank vieler Leser-Einsendungen seit Tagen sogar die Bestellnummern, die Media Markt und Saturn derzeit abarbeiten. Klar ist: Es ist viel Bewegung drin.

Restmengen – wenn überhaupt – mit oder ohne Ankündigungen?

Wenn in der laufenden Woche (25. Januar bis 31. Januar) alle Vorbestellungen abgearbeitet sind, dann könnten Restmengen der Januar-Lieferung von Sony in den freien Verkauf kommen. Nach aktuellem Stand (26. Januar, 15:05 Uhr) hat aber noch kein Händler eine neue Bestellphase angekündigt. Fraglich ist allerdings nicht nur, ob die Restbestände nach Abzug der Vorbestellungen eine weitere Online-Bestellphase möglich machen. Sondern auch, ob die Menge dann überhaupt lohnenswert groß ist, um eine solche Phase auch vorab anzukündigen. Das ist derzeit die große Unbekannte.

Im Dezember hatten Händler hierzulande den Bestellstart einen Tag im Voraus bekannt gegeben. Dazu zählten zum Beispiel GameStop, Euronics und Otto. Das sind auch die Händler, bei denen ihr nach unserer Einschätzung am ehesten euer Glück versuchen solltet. Denn dort dürften die unerfüllten Vorbestellungen nicht so umfangreich sein wie bei Media Markt und Saturn. Wir halten fest: Falls es eine Welle gibt, dann wird es eine sehr kleine Welle – die hoffentlich angekündigt wird. Sollte die aktuelle Auslieferung ohne Bestellmöglichkeit verstreichen, dann gibt es die nächste Chance wohl erst Mitte Februar.

Vorbereitung ist bekanntlich die halbe Miete

Nachfolgend noch einige Tipps für euch, von denen ihr euch später vielleicht wünschen würdet, ihr hättet sie vorher befolgt. Natürlich ist es immer so eine Sache mit Anmeldungen im Internet, Zahlungsinformationen und so weiter. Aber wenn ihr sorgfältig seid, sollte das bei den nachfolgenden vertrauenswürdigen Händlern kein Problem sein. Damit im Falle des Falles alles ganz schnell gehen kann, solltet ihr:

euch bei den Händlern bereits registrieren,

Lieferanschrift und Bezahlmethode hinterlegen,

Zugangsdaten im Browser speichern.

Ihr würdet euch ärgern, wenn ihr über eine bestellbare PlayStation 5 stolpert und dann erstmal Anmeldedaten sucht und Anschriften eingebt – und die Konsole am Ende des Bestellvorgangs wieder vergriffen ist. Solltet ihr kein gutes Gefühl haben, bei so vielen Händlern eure Daten zu hinterlegen, könnt ihr sie später immer noch wieder sorgfältig löschen. Macht euch dazu am besten Notizen, wo ihr euch überall angemeldet habt.

Bildmaterial: Sony