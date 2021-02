Höllisch gute Roguelike-Action: Hades erscheint nachträglich physisch für Nintendo Switch

Bei der gestrigen Nintendo Direct gab es auch für Fans des Höllentrips Hades gute Neuigkeiten. Das Roguelike verließ vergangenes Jahr die Early-Access-Phase und schaffte es als Vollversion auf PC und Nintendo Switch.

Diese war bislang allerdings nur digital erhältlich. Doch ab dem 19. März dürfen SpielerInnen auch mit einer physischen Variante die vielen Ebenen der Hölle hinter sich lassen. Neben der wunderschön gestalteten Verpackung erwartet Fans ein Code zum Downloaden des epochalen Soundtracks von Darren Korb und ein komplett koloriertes kleines Büchlein.

Befreit euch aus den Fängen des Totengottes

Das Steam-Portal beschreibt Hades als „einen Titel, der das Beste aus Supergiants‘ preisgekrönten Spielen vereint“. Die temporeiche Action von Bastion trifft in Hades auf die dichte Atmosphäre von Transistor und wird von einer fesselnden Handlung umschlossen, in der wie schon in Pyre die Charaktere im Mittelpunkt stehen.

In Hades nutzen SpielerInnen die Kräfte und mythischen Waffen des Olymps, um sich aus den Fängen des Totengottes höchstpersönlich zu befreien. Dabei ist jeder Fluchtversuch einzigartig, macht euch stärker und enthüllt neue Geheimnisse. Ferner können SpielerInnen zwischen den verschiedenen Göttern des Olymps wählen, die ihnen bei ihrer Odyssee unter die Arme greifen. Darunter etwa Göttervater Zeus, Athene oder Poseidon.

via Nintendo, Bildmaterial: Hades, Supergiant Games, Nintendo