Natsuki Chronicles ist seit heute im Westen für PlayStation 4 und PCs erhältlich

Thunderful Publishing, Rising Star Games und Entwickler Qute Corporation haben heute Natsuki Chronicles nicht nur in Japan, sondern weltweit in den digitalen Stores für PlayStation 4 und PC-Steam veröffentlicht. Für 19,99 Euro könnt ihr zugreifen. Das Spiel war lange Zeit Xbox-exklusiv.

First Press Games wird für das Shoot ’em up in Europa eine Sammleredition veröffentlichen. Gemeinsam mit Ginga Force ist die physische Veröffentlichung hierzulande für das zweite Quartal 2021 geplant, eine Vorbestellmöglichkeit für die limitierte Veröffentlichung auf Disc gibt es bereits.

Der Launchtrailer zu Natsuki Chronicles

Bildmaterial: Natsuki Chronicles, Rising Star Games, Qute Corporation