Wagt den Ausbruch aus der Hölle in der Vollversion von Hades

Das von Supergiant Games entwickelte Hades ist seit einiger Zeit schon im Early Access – zuerst war es im Epic Games Store und dann auf Steam verfügbar, ehe es erst kürzlich dann auch eine Ankündigung für die Veröffentlichung auf Nintendo Switch gab. Heute ist es nun so weit: Hades Version 1.0 ist offiziell verfügbar! Die Entwickler kündigten dies via Twitter und in der Nintendo Direct Mini an und feiern dies mit einem 20-prozentigen Preisnachlass auf allen Plattformen bis zum 24. September.

Befreit euch aus den Fängen des Totengottes

Das Steam-Portal beschreibt Hades als „einen Titel, der das Beste aus Supergiants‘ preisgekrönten Spielen vereint“. Die temporeiche Action von Bastion trifft in Hades auf die dichte Atmosphäre von Transistor und wird von einer fesselnden Handlung umschlossen, in der wie schon in Pyre die Charaktere im Mittelpunkt stehen.

In Hades nutzen SpielerInnen die Kräfte und mythischen Waffen des Olymps, um sich aus den Fängen des Totengottes höchstpersönlich zu befreien. Jeder Fluchtversuch ist einzigartig, macht euch stärker und enthüllt neue Geheimnisse. Ferner können SpielerInnen zwischen den verschiedenen Göttern des Olymps wählen, die ihnen bei ihrer Odyssee unter die Arme greifen. Darunter etwa Göttervater Zeus, Athene oder Poseidon.

Neuer Hades-Trailer zur Version 1.0

Zur Vollversion des Titels erwartet euch ebenfalls ein neuer Trailer, den ihr euch unten anschauen könnt.

Gameplay

via Gematsu, Bildmaterial: Hades, Supergiant Games