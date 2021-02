HITMAN 3: Neuer Trailer stellt euch die Roadmap von Agent 47 im Februar vor

Als Agent 47 hat man im wahrsten Sinne des Wortes alle Hand voll zu tun. Der Februar hat gerade erst begonnen, aber der Plan für Profikiller steht schon. IO Interactive präsentiert euch in einem neuen Trailer die Roadmap für HITMAN 3* im Februar. Neben einigen Deluxe-Inhalten gibt es auch eine ganze Reihe kostenloser neuer Inhalte für HITMAn-3-Besitzer.

Jeder Ort in HITMAN 3 ist unfassbar detailreich und bietet bei den Missionen viel Spielraum für kreative Lösungen. Spieler können beim Abschließen ihrer Aufträge auf vielfältige Weise vorgehen, denn die Welt des Spiels reagiert auf alles, was sie tun. Wer vorangegangene Teile der HITMAN-Reihe gespielt hat, kann Orte aus diesen ersten zwei Spielen in HITMAN 3 „importieren“, was im Prinzip bedeutet, dass alle über 20 Orte der gesamten Trilogie in einem Spiel landen.

Bei den SpielerInnen kommt der neue HITMAN gut an – trotz einiger Kritik um die Handhabe der Schauplatz-Importe. HITMAN 3 kann schon die zweite Woche in Folge die Spitzenpositionen in den deutschen Verkaufscharts für PlayStation 5 und Xbox Series halten.

Bildmaterial: HITMAN 3, IO Interactive