Prince of Persia: The Sands of Time auf unbestimmte Zeit verschoben

Schon im Dezember wurde die Veröffentlichung von Prince of Persia: The Sands of Time auf den 18. März 2021 verschoben, nun stellt sich heraus, dass Ubisoft auch diesen Termin nicht halten kann. Damit man keine neuen Versprechen macht, kommunizierte man mit der neuen Verschiebung keinen neuen Termin. Es ist also, wenn man so will, eine Verschiebung des Remakes auf „unbestimmte Zeit“.

Die Corona-Pandemie führt man diesmal nicht als Grund an, vielmehr brauche man tatsächlich Zeit für zusätzliche Verbesserungen. Man habe viel Feedback seit der Ankündigung im September erhalten und wolle das bestmögliche Spiel entwickeln. Das Remake soll sich frisch anfühlen, aber seinen Wurzeln treu bleiben, so die Entwickler.

Prince of Persia: The Sands of Time soll für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen.

Diese Verbesserungen bietet das Remake

Neben besseren Texturen soll Prince of Persia: The Sands of Time auch verbesserte Animationen, Soundeffekte und einen überarbeiteten Soundtrack bieten. Ebenso soll auch die Steuerung überarbeitet und an heutige Standards angepasst werden. Die Steuerung kann jederzeit zwischen der neuen und der alten Variante hin- und hergeschaltet werden.

Als besonderen Bonus legt Ubisoft außerdem die Originalversion von Prince of Persia aus dem Jahre 1992 bei, welche als vollständig spielbare Variante enthalten sein soll. Bei Amazon könnt ihr die Handelsversion für PS4 und Xbox One vorbestellen*.

Bildmaterial: Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Ubisoft