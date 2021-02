Humble Store mit Publisher-Sale zu NIS America und bis zu 80 % Rabatt

Humble hat einen neuen Publisher-Sale an den Start gebracht. Beim NIS-America-Sale bekommt ihr derzeit bis zu 80 % auf Spiele von – ihr ahnt es – NIS America. Vertreten sind dabei die populärsten Reihen wie The Legend of Heroes, Disgaea und Ys, aber auch einige (noch nischigere) Spiele wie Stranger of Sword City, Operation Abyss: New Tokyo und The Longest Five Minutes gibt es etliche Euro günstiger. Auch Klassiker wie Killer7, Phantom Brave oder The Silver Case sind am Start.

Für die Serien Disgaea und Ys stehen aktuell neue Ablegern vor der Tür oder sind gerade erschienen. Disgaea 6: Defiance of Destiny erscheint im Sommer hierzulande, Ys IX: Monstrum Nox ist gerade erst für PS4 erschienen und wurde von uns bereits als unterhaltsam eingestuft. Die beiden Vorgänger sind Teil des Sales. Ys VIII: Lacrimosa of Dana* bekommt ihr schon für 23,99 Euro. Und Disgaea 5 Complete* kostet sogar nur 16,99 Euro.

The Longest Five Minutes* (Titelbild) bekommt ihr für nur 3,99 Euro. In diesem Spiel beginnt ihr mit dem Endkampf. Euer Held erleidet eine Amnesie und alles ist weg. Das ganze Abenteuer, das ihr zuvor erlebt habt. Im Verlauf des Endkampfs erlebt ihr all das durch Flasbacks, die durch verschiedene Aktionen von euch und euren Mitstreitern im Kampf hervorgerufen werden.

Bildmaterial: The Longest Five Minutes, NIS America / Nippon Ichi Software, Syupro-DX