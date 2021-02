Deutsche Verkaufscharts: HITMAN 3 beweist Ausdauer

Letzte Woche durften wir berichten, dass Agent 47 Zielsicherheit bewies. Platz 1 in den deutschen Handelscharts für PlayStation 5 und Xbox Series. Und heute berichten wir, dass er auch noch Ausdauer hat. Denn HITMAN 3 konnte die Spitzenposition in diesen Rankings verteidigen.

Platz 2 in den Xbox-Series-Charts gehört Call of Duty: Black Ops – Cold War, während Sackboy: A Big Adventure auf PlayStation 5 die Silbermedaille einstreichen kann. GfK Entertainment nennt die zurückliegende Woche zwar ereignisarm, aber verkaufsstärker als zuletzt. Noch gibt es wenig hochkarätige Neueinsteiger, aber so langsam zieht die Branche wieder an.

In den PS4-Charts landet GTA V Premium Edition vor Assassin’s Creed Valhalla an der Spitze. In den Xbox-One-Charts gibt Call of Duty: Black Ops – Cold War vor Cyberpunk 2077 den Ton an. Auf Nintendo Switch kann weiterhin Animal Crossing: New Horizons am meisten Neukäufer mobilisieren, gefolgt von Super Mario Party.

