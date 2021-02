Hacker nehmen CD Projekt RED ins Visier und drohen mit Datenleaks

CD Projekt RED steht aufgrund der Ereignisse rund um Cyberpunk 2077 momentan bei vielen SpielerInnen in der Kritik. Nun gab es einen weiteren Rückschlag für das Unternehmen. Anonyme Hacker haben einen Cyberangriff gestartet und sind in den Besitz diverser interner Dokumente gelangt. Darunter sollen sich Informationen zu Cyberpunk 2077, Gwent und einer unveröffentlichten Version von Witcher 3 befinden, aber auch Daten zu dem Unternehmen und seinen MitarbeiterInnen an sich.

Nach aktuellem Stand sind keine persönlichen Daten von SpielerInnen von dem Angriff betroffen. Allerdings wurden alle Server des Unternehmens verschlüsselt, welche aber voraussichtlich mithilfe von Backups wieder hergestellt werden können.

Die Hacker stellten eine Deadline von 48 Stunden, bevor die entsprechenden Daten veröffentlicht oder verkauft werden sollen. Auf Forderungen will CD Projekt RED nach eigenen Aussagen jedoch nicht eingehen. Es seien bereits rechtliche Schritte eingeleitet worden und man bemühe sich, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Stattdessen geht man auf Twitter in die Offensive und veröffentlichte kurzerhand die Botschaft der Hacker und ein eigenes Statement:

Cyberpunk 2077 ist seit Dezember 2020 erhältlich. Die Konsolenversion von Cyberpunk 2077 hat die selbst gesteckten Qualitätsstandards von CD Projekt RED nicht erreicht. Konsolenhersteller boten die Rückerstattung im großen Rahmen an und Sony nahm Cyberpunk 2077 aus dem PlayStation Store. Ein Novum. Trotzdem hat sich Cyberpunk 2077 rekordverdächtig verkauft, auch nach dem Launch. Zuletzt haben sich die Macher in einer Videobotschaft entschuldigt und einen Ausblick gegeben.

