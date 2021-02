Dieses Koop-Rätselabenteuer könnt ihr jetzt kostenlos auf PlayStation spielen

Koop-Spiele hatten schon immer ihren ganz besonderen Reiz. Der Couch-Koop-Abend mit Freunden musste in den letzten Monaten aber leider entfallen. In diesen Zeiten der vielen Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie sind deshalb besonders spaßige Koop-Games wertvoll, die man auch online gemeinsam spielen kann. Eines davon ist We Were Here. Und ihr könnt es jetzt kostenlos im PlayStation Store finden und auf PlayStation 4 und PlayStation 5 spielen.

Das Koop-Abenteuer ist schon seit einiger Zeit für PC-Steam erhältlich, aber erst seit dieser Woche im PlayStation Store. Und Entwickler Total Mayhem Games macht es zum Start und bis zum 22. Februar kostenlos verfügbar. Für das Online-Spielen ist (leider) ein PlayStation-Plus-Abo erforderlich. Am 23. Februar werden dann auch die Folgespiele We Were Here Too und We Were Here Together im PlayStation Store erhältlich sein, die jeweils ein ganz ähnliches Spielprinzip bieten.

Was erwartet euch in We Were Here?

We Were Here ist ein Rätselabenteuer, das ihr in der First-Person-Perspektive spielt. Ihr könnt das Abenteuer nur kooperativ zu zweit erleben und schlüpft jeweils in die Rolle von Antarktisforschern. Verloren in einem Schneesturm ist eure einzige Hilfe ein Walkie-Talkie. Ihr findet in einen Unterschlupf namens Castle Rock, doch verliert euch dort. Findet ihr aus der mysteriösen Burg?

Was ihr aktuell noch kostenlos spielen könnt, erfahrt ihr hier bei Nerdy Dealer.

via PlayStation Blog, Bildmaterial: We Were Here, Total Mayhem Games