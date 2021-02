Final Fantasy VII Ever Crisis für Mobilgeräte angekündigt

Im Nachgang der State of Play war Square Enix munter mit weiteren Final-Fantasy-VII-Ankündigungen beschäftigt. Dabei geht es um gleich zwei Mobile-Titel. Beim zweiten handelt es sich um das andere Trademark, welches man sich kürzlich erst sicherte: Final Fantasy VII Ever Crisis. Dieses Projekt erscheint im nächsten Jahr für iOS- und Android-Geräte.

Erlebt das komplette Final Fantasy VII – und mehr!

Bei Final Fantasy VII Ever Crisis handelt es sich um ein Spiel für eine Spielerin oder einen Spieler. Dabei erlebt man in einzelnen Kapiteln die gesamte ursprüngliche Geschichte von Final Fantasy VII, inklusive der Titel der Compilation – konkret Advent Children, Before Crisis, Crisis Core und Dirge of Cerberus. Es wird sogar noch mehr versprochen, ohne weitere Details zu nennen.

Grafisch ist man nostalgisch nah am Original, in den Kämpfen wird man jedoch ans Final Fantasy VII Remake erinnert. Eine spannende Mischung!

Ever Crisis im ersten Trailer

Bildmaterial: Final Fantasy VII Ever Crisis, Square Enix, Applibot