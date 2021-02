Final Fantasy VII Remake: In Teil zwei ist nur noch Naoki Hamaguchi Director, Tetsuya Nomura nicht mehr

Eine wirklich aufregende Nacht für alle Fans von Final Fantasy VII! Nach den Enthüllungen von Final Fantasy VII Remake Intergrade für PlayStation 5 und den beiden Mobil-Titeln Final Fantasy VII: The First Soldier und Final Fantasy VII: Ever Crisis gibt es nun auch noch eine Information zur mit viel Spannung erwarteten Fortsetzung des Final Fantasy VII Remake. In einem Gespräch mit der japanischen Famitsu enthüllte Tetsuya Nomura nämlich, dass Naoki Hamaguchi in der Fortsetzung der alleinige Director sein wird. Die beiden teilten sich im ersten Teil diese Rolle und waren Co-Directors.

„Ich arbeite derzeit an mehr Projekten als je zuvor“, so Nomura gegenüber der Famitsu. Mit dem ersten Teil von Final Fantasy VII Remake sei das Grund-Gameplay nun festgelegt und man sehe, wo es noch Verbesserungen brauche. Deshalb übernimmt Tetsuya Nomura nun nur noch die Rolle des Creative Directors und zwar für alles, was Final Fantasy VII betrifft. Also auch Intergrade, die Fortsetzung des Remakes und die beiden Mobil-Titel. „Meine grundlegende Beteiligung wird sich jedoch nicht signifikant ändern“, so Nomura abschließend. Wie tiefgreifend die Umwälzungen sind, ist also nicht ganz klar. Naoki Hamaguchi scheint aber nun auf jeden Fall mehr Verantwortung zu tragen.

Was hält ihr von diesem Wechsel?

via Gematsu, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO