Eine lange Reise findet ihr Ende: Gal*Gun Returns ist seit heute in Europa erhältlich

Es war eine ziemlich ereignisreiche Woche, was Neuveröffentlichungen angeht. Little Nightmares II, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury… und natürlich auch Gal*Gun Returns. Ab heute ist die lange Reise des Spiels nach Europa zu Ende, ab heute ist Gal*Gun Returns für Nintendo Switch und PCs erhältlich. Die Umsetzung für Xbox blieb buchstäblich auf der Strecke. Das ist insofern besonders schade, als das Originalspiel einst exklusiv für Xbox 360 in Japan erschienen ist. Für Nintendo Switch gibt es eine Handelsversion des Spiels, das die USK ab 16 Jahren freigegeben hat. Ihr könnt euch diese bei Amazon bestellen*.

Den Launchtrailer zu Gal*Gun Returns seht ihr unten!

Dass Gal*Gun Returns nicht jedem gefällt, ist allzu verständlich. Das Shoot-’em-up-Genre ist eben nicht für jeden gemacht. Publisher PQube Games möchte derweil mit einem weiteren Trailer auf ein Thema aufmerksam machen, das Gal*Gun Returns sicherlich zu Recht auch anlastet. Das „Public Safety“-Warnvideo findet ihr ebenfalls unten.

Popularität hat ihre Tücken

Bei Gal*Gun Returns handelt es sich um ein Remaster des originalen Gal*Gun, welches es bisher nie in den Westen geschafft hat. Damit soll nun der 10. Geburtstag der Serie gefeiert werden. Neben grafischen Verbesserungen verspricht man auch neue CG-Bilder. Neben dem Story-Modus gibt es auch einen Score-Attack-Modus.

Gal*Gun folgt der Geschichte eines äußerst beliebten jungen Mannes, der das Schicksal hat, dass alle Frauen sich auf den ersten Blick in ihn verlieben. Mit seiner Pheromon-Waffe setzt er sich dagegen jedoch zur Wehr, denn er will das Herz einer der über 70 Protagonistinnen gewinnen. Das Gameplay besteht somit aus Shooter-Elementen, welche sich mit einer Dating-Sim verbinden.

Trifft man die „Feinde“ an der richtigen Stelle, versetzt man diese mit einem Schuss in Euphorie, wodurch sie keine „Gefahr“ mehr darstellen. Im Doki-Doki-Modus kommt man seiner Herzensdame dann näher. Die ursprünglichen DLC-Outfits sind übrigens inbegriffen. In einer Galerie warten über 250 Illustrationen und insgesamt soll es 423 verschiedene Höschen geben.

Public Safety Announcement Trailer

Bildmaterial: Gal*Gun Returns, PQube Games, Inti Creates